De koppels uit 'Huis Gemaakt' ontmoeten hun concurrenten - PREVIEW

In 'Huis Gemaakt' maken 3 koppels nog steeds kans om hun eigen droomhuis te winnen: Kenny & Amber in Laakdal, Harry & Jerina in Kortrijk en Antje & Ruben in Lokeren. Woensdag gaan zij een nieuwe fase van de wedstrijd in.

Vanaf nu strijden de verbouwers in de verschillende panden tégen elkaar en zijn ze voor het eerst ook heer en meester in 'hun' pand. Vóór de koppels zich helemaal mogen uitleven met de verbouwing van de woonkamer, stuurt Dina Tersago hen erop uit om de concurrentie te gaan peilen. 'We dachten dat wij 'een ding' hadden met onze afwerking, nu blijkt dat zij dat ook kunnen', aldus Antje tijdens een bezoek aan het pand van Amber & Kenny in Laakdal, 'Maar ik was niet echt omvergeblazen van het interieur.'



'Huis Gemaakt', woensdag 14 april om 20.40 uur bij VTM en ook op VTM GO.