De koppels gaan samenwonen in 'Blind Getrouwd'

Op zondag 22 maart om 19.55 is Blind Getrouwd dan wel al aan haar zesde aflevering toe, in de realiteit zijn de koppels nog geen zes maar amper anderhalve week getrouwd.

De voorbije week volgden weer meer dan 1 miljoen fans de liefdesperikelen van Laura, Sonny, Tatiana, Lothar, Winnie, Jonah, Christophe en Nick, goed voor een marktaandeel van 33,7% (VVA 18-54).

Ze genieten van hun laatste dag in Kenia, Bali, Thailand en Mexico en keren daarna terug naar België, waar de volgende fase hen opwacht: samenwonen in hun gezamenlijk appartement.

Wanneer Tati en Lothar in Thailand op de boot zitten, duikt net een storm op: een slecht teken? Het koppel maakt de balans op van de moeilijke huwelijksreis. Vooraleer ze in Aalst hun appartement mogen ontdekken, hebben ze een afspraak met relatietherapeute Sarah Hertens om te bekijken hoe het nu verder moet.

Sonny en Laura sluiten hun honeymoon af met een bezoek aan een tempel, waar ze hun huwelijk laten zegenen op traditionele Balinese wijze. 'Niet dat ik daar per se in geloof, maar misschien is dat net wel dat duwtje in de rug dat we nodig hebben', zegt Sonny. In Zoersel groeien Laura en hij echter al snel nog verder uit elkaar.

Nick en Christophe ruilen het nachtleven van Isla Holbox in voor hun stulpje op het hippe Gentse Zuid. Antwerpenaar Nick wil een spoedcursus Gents en Christophe wil meteen indruk maken door te koken, nochtans niet zijn sterkste kant. Hun eerste keer in de keuken wordt meteen een onvergetelijke ervaring.

Winnie gaat op bezoek in Jonahs hotel mama en papa, waar hij nog woont terwijl hij zijn eigen huis aan het verbouwen is. Het bezoek is meteen goed voor een nieuwe set onderbroeken voor in hun nieuwe appartement in Berchem. De twee spreken ook terug af met hun vrienden om verslag uit te brengen van de huwelijksreis.

'Blind Getrouwd: Naspel': Laura en Wim Slabbinck

De huwelijksreis van alle koppels loopt op haar einde en vooral Laura is daar niet rouwig om. Ze kijkt er naar uit om het gewone leven te starten: samenwonen met Sonny, terug gaan werken, de volleybaltrainingen,... Maar Sonny en Laura leven op een volledig ander ritme: Sonny werkt in ploegen en Laura heeft het overdag heel druk. Dat maakt dat het samenwonen niet helemaal verloopt zoals ze hadden gehoopt. Bab en Sean ontvangen Laura en relatietherapeut Wim Slabbinck in de studio. Wim weet te vertellen dat een gemiddeld koppel maar 7 minuten per dag praat na een werkdag! Het wordt een openhartig gesprek over aanpassen aan elkaars ritme en blijven communiceren.

'Blind Getrouwd', zondag 22 maart om 19.55 uur bij VTM.