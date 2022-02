'De Kasteelmoord' brengt hobbelige en excentrieke levenswandel van Stijn Saelens in beeld

De tweede aflevering van de vierdelige reeks 'De Kasteelmoord' zoomt in op het hobbelige levensparcours van Stijn Saelens. Stijn, opgevoed in de betere kringen van West-Vlaanderen, is volgens dokter Gyselbrecht de ideale match voor zijn dochter Elisabeth. Maar al snel blijkt Stijn zijn rafelkantjes te hebben.

De aflevering toont dat Stijns professionele projecten steevast op een flop uitdraaien, hij de schulden opstapelt, dweept met het paranormale en 'esoterie' en zijn gezin wil aansluiten bij aan Australische commune. Ligt Stijns jeugd, met een vrije opvoeding en geld in overvloed, mee aan de basis van zijn excentrieke gedrag?



Stijns uitspattingen vallen in ieder geval niet in goede aarde bij dokter André Gyselbrecht. Wanneer hij verneemt dat Stijn vermoedelijk één van zijn dochtertjes seksueel misbruikt, slaan de stoppen bij de dokter helemaal door. 'De Kasteelmoord', maandag 14 februari om 21.50 uur bij VTM.