De huwelijksreis loopt ten einde en de koppels ontdekken hun nieuwe woonst in 'Blind Getrouwd'

Op maandag 10 oktober brengen de koppels van 'Blind Getrouwd' de laatste dag door van hun huwelijksreis in Bodrum.

Sommigen willen nog wat actie, anderen pakken het rustiger aan. Zoals Brecht en Dziubi, zij kiezen voor een massage. Of Brecht daar echt van kan genieten, is nog maar de vraag. 'Ik merk nu al dat jouw handen veel zachter zijn dan de hare. Maar jong toch, dat is precies schuurpapier! Met alle respect voor mevrouw, maar ow, zij mag wel eens een handlotion gebruiken!', klinkt het.

Joren en Lien shoppen een laatste keer bij de lokale handelaars en Joren fleurt helemaal op wanneer hij een draadloze micro op de kop kan tikken. Heel Bodrum kan vervolgens genieten van zijn versie van het liedje ‘Allemaal’ van Wim Soutaer.

Op de laatste avond blikken de koppels terug op de voorbije week en wordt er voorzichtig vooruit geblikt naar de volgende stap: het samenwonen.

Florence kijkt er alvast naar uit: 'Deze huwelijksreis was zeer goed voor de basis en om elkaar te vertrouwen. Ik denk dat we er nu wel klaar voor zijn en er echt wel naar uitkijken om elkaar in een andere , normalere setting te leren kennen. Ik hoop dat dat iets gaat doen met onze - of toch zeker mijn - gevoelens.'

En dan is het tijd om afscheid te nemen van Bodrum en terug voet te zetten op Belgische bodem. Vanaf nu gaan de koppels vijf weken samenwonen en verder ontdekken of hun levens ook in de dagelijkse routine een match zijn.

Jiri en Florence worden gehuisvest in Kapellen, Christiaan en Jana in Kontich, Brecht en Dziubi in Destelbergen, en Joren, voorlopig zonder Lien, in Holsbeek. Zij heeft een lang op voorhand gepland vrijgezellenweekend van een vriendin, maar haar afwezigheid wordt tijdelijk gecompenseerd met een enorme knuffelbeer.

Christiaan en Jana krijgen al meteen hun ouders op bezoek voor een kaas- en wijnavond en dat zorgt voor stress bij zowel man als vrouw. Dit uit zich bij de keuze van de kazen en wordt vervolgd bij de voorbereidingen thuis. 'Ik heb heel veel stress, ik geef dat eerlijk toe', zegt Christiaan. 'Ik ga doen wat ik het beste kan: drinken!', besluit hij. En dat heeft hij niet van een vreemde want zijn papa is nog geen twee minuten binnen of hij ontkurkt al de eerste fles.

Hoe de andere koppels hun eerste avond in hun nieuwe woonst doorbrengen, valt te ontdekken in 'Blind Getrouwd' op 10 oktober bij VTM en ook op VTM GO.

