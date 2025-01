De 'Huizenjagers' trekken deze week door het Waasland

Van Sint-Niklaas en Zwijndrecht tot in Lokeren en Temse. Deze week vormt het Waasland hét decor van 'Huizenjagers'. Het 'Huizenjagers'-busje neemt opnieuw drie kakelverse makelaars mee aan boord die alles uit de kast zullen halen.

Zij krijgen weer een paar stevige uitdagingen voorgeschoteld en mogen onder andere op zoek gaan naar een nieuwe thuis voor de pony van Nele, een huis met plaats voor een mogelijke B&B én een woning die rolstoeltoegankelijk is.

De makelaars

​Voor Charlotte Van Remortel is het niet de eerste keer dat ze aan boord van het welgekende busje stapt. Vijf jaar geleden greep ze nét naast de overwinning, maar nu is ze vastberaden om haar revanche te nemen. Met haar eerlijke en open aanpak en een achtergrond in de diamantsector brengt Charlotte gegarandeerd sfeer en competitie in het busje.

Lander Crampe is een jonge, ambitieuze makelaar die zijn sporen al verdiende met een eigen verhuisbedrijf en nu een nieuw avontuur aangaat met zijn makelaarskantoor dat hij pas heeft opgericht. Lander, die ook een passie heeft voor het brouwen van gin, staat bekend om zijn flauwe mopjes en sociale flair, wat zorgt voor levendigheid en humor in het busje.

En ook Tamara Goovaerts is zeker niet te onderschatten. Deze ervaren vastgoedmakelaar en docente staat bekend om haar transparante en enthousiaste aanpak. Als zorgzame moeder en voormalig kleuterjuf combineert Tamara vakkennis met warme gezelligheid.

De kandidaat-kopers

​Aflevering 1: Nele en Doran zijn op zoek naar een huis in het groen waar ook hun pony Bruno welkom is. Met een budget van €530.000 (exclusief kosten) en een extra €100.000 voor een apart perceel voor Bruno zoeken ze in de regio rond Temse een woning met ruimte, rust en toekomstpotentieel.

Aflevering 2: Michaela en Robbin dromen van een woning waar ze hun eigen B&B kunnen opstarten in de tuin. Dit koppel heeft €650.000 te besteden en zoekt een vrijstaand huis met veel lichtinval en een grote tuin in Sint-Niklaas en omgeving.

Aflevering 3: Christel en Paul zijn op zoek naar een kleinere, maar vooral rolstoeltoegankelijke woning. Met een budget van €400.000 zoeken ze in Sint-Niklaas een gelijkvloerse of eenvoudig aan te passen woning die een warme thuis biedt aan hun familie.

Aflevering 4: Gunther en Heidi zijn op zoek naar een gezellige woning die geschikt is voor hun oude dag. Locatie staat bovenaan hun lijstje, en met een budget van €450.000 zoeken ze in het centrum van Stekene of Beveren-Waas naar een woning met een kleine tuin en voldoende opbergruimte.

'Huizenjagers', van maandag tot donderdag vanaf 20.10 uur op Play4 en GoPlay.