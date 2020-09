De highlights van VTM, VTM 2, VTM 3 en VTM 4

Staf en Mathias Coppens hebben opnieuw alles uit de kast gehaald om verschillende themakamers vol te steken met straffe experimenten, raadsels, opdrachten en puzzels in het nieuwe seizoen van 'Code van Coppens'.

In de eerste aflevering, op zondag 6 september om 19.55 uur, proberen K3 en De Romeo's de Code van Coppens het snelst te kraken.

De Rode Duivels maken zich op voor hun eerste wedstrijden in de UEFA Nations League sinds november vorig jaar. Op zaterdag 5 september gaan Eden Hazard en co. voor de overwinning tegen Denemarken in de groepsfase van het voetbalkampioenschap. Enkele dagen later, op dinsdag 8 september, nemen de Rode Duivels het op tegen IJsland. Stef Wauters neemt voortaan plaats in een gloednieuwe studio om samen met de hele familie voor de tv te supporteren voor de nationale trots. Hij krijgt daarbij het gezelschap van analisten Marc Degryse, Jan Mulder en Gilles De Bilde. Beide wedstrijden zijn op zaterdag 5 september om 20.20 uur en dinsdag 8 september om 20.25 uur live te volgen bij VTM en op HLN.be.

Op maandag 7 september staan er weer nieuwe afleveringen klaar van 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home' om 20.35 uur en 'Axel Gaat Binnen' om 21.45 uur.

Op woensdag 9 september is er om 20.35 uur een nieuwe aflevering van 'Een Echte Job' en om 21.40 uur van 'Veel Tamtam'.

Op donderdag 10 september krijgen de kijkers nieuwe afleveringen voorgeschoteld van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' om 20.35 uur en 'Alloo bij de Wegpolitie' om 21.45 uur.

Acht kids staan op vrijdag 11 september om 20.35 uur tegenover elkaar in de finale van 'The Voice Kids'. Wie wordt 'The Voice' en haalt zo de overwinning binnen voor team Gers Pardoel, Laura Tesoro, Sean Dhondt of K3?

Elke weekdag zijn er vaste afspraken met 'Sturm der Liebe' (om 16.45 uur), 'De Buurtpolitie' (17.50 uur), 'Sara' (18.20 uur), 'VTM NIEUWS' (19.00 uur) en 'Familie' (20.00 uur).

Van maandag t.e.m. donderdag is er om 22.50 uur 'De Positivo's', waarin Jelle Cleymans met zijn bekende panelleden op zoek gaat naar het beste nieuws van de dag.

Op zondag 6 september is er om 21.00 uur de tv-première van het Vlaamse drama 'Niet Schieten' van Stijn Coninx. In de film zijn onder andere Jan Decleir, Louis Talpe en Zita Wauters te zien.

VTM zet op zaterdag 5 september om 19.45 uur 'De 25' grootste pechvogels op een rijtje.

VTM 2

Op maandag 7 september is er om 20.35 uur een nieuwe aflevering van 'Jonge Wolven', op dinsdag 8 september om 21.35 uur van 'Lady Truckers' en op donderdag 10 september om 20.35 uur van 'Vanity Plates'. Op zondag worden de afleveringen van 'Lady Truckers' om 19.55 uur, 'Vanity Plates' om 21.00 uur en 'Jonge Wolven' om 22.00 uur herhaald.

Vanaf maandag 7 september gaat VTM 2 elke weekdag om 19.15 uur verder met het nieuwste seizoen van 'Blind Getrouwd Australië'.

VTM 3

Op zondag 6 september is om 22.25 uur de nieuwe misdaadreeks 'Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector' te zien in dubbelafleveringen. De reeks gaat over een gepensioneerd forensisch criminoloog die samenwerkt met een jonge ambitieuze detective om enkele van de gevaarlijkste criminelen in de Verenigde Staten onderuit te halen.

Elke weekavond is er om 20.35 uur een film te zien bij VTM 3: 'The Last Witch Hunter' (maandag 7 september), 'The Meddler' (dinsdag 8 september), 'Dirty Grandpa' (woensdag 9 september), 'Sicario' (donderdag 10 september) en 'Extraction' (vrijdag 11 september).

Wie de nieuwe afleveringen van 'Modern Family' doorheen de week gemist heeft, kan op zaterdag 5 september vanaf 16.35 uur terecht bij VTM 3. Dan worden de vijf afleveringen na elkaar uitgezonden. Hetzelfde geldt voor het eerste seizoen van 'The Big Bang Theory'. De eerste vijf afleveringen die in de week te zien waren, worden na elkaar herhaald op zondag 6 september vanaf 18.25 uur.

VTM 4

Op zaterdag 5 september staat om 22.40 uur de stand-up comedyshow 'Sowieso' van Bas Birker op het programma, waarin hij de verschillen tussen Nederlanders en Vlamingen aanhaalt.

Bond-acteur Sean Connery is op 25 augustus 90 jaar geworden. Om dat te vieren brengt VTM 4 op dinsdag 8 september om 20.40 uur de zevende Bond-film 'Diamonds Are Forever', met Connery in de hoofdrol.

Op woensdag 9 september is er om 20.40 uur de Vlaamse crimifilm 'Code 37' met Veerle Baetens in de hoofdrol.

De documentaire over het leven van de Portugese profvoetballer Cristiano Ronaldo wordt op zondag 6 september om 22.40 uur uitgezonden. De kijker krijgt emotionele beelden en openhartige gesprekken te zien van Ronaldo als vader, familieman, vriend en iconische voetballer.

De marathon van 'Game of Thrones' gaat verder bij VTM 4. Op maandag 7 september om 22.20 uur start de zender met het zevende seizoen.