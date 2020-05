De highlights van VTM, Q2, Vitaya, CAZ, VTM KIDS en CAZ 2

Hierbij een overzicht van alle blikvangers die je volgende week mag verwachten op de zenders van DPG Media. Wat VTM, Q2, Vitaya, CAZ, VTM KIDS en CAZ 2 ontdek je hier.

Een nieuwe week betekent ook nieuwe afleveringen van de telenovelle 'Sara', elke weekdag om 20.00 uur.

Op zaterdag 30 mei is er om 20.25 uur de finale van 'LEGO MASTERS'. De finalisten krijgen 28 uur de tijd om hun masterbuild te bouwen. Welk duo wint de 25.000 euro, de reis naar LEGO House en de titel LEGO MASTERS van België en Nederland?

Op donderdag 4 juni zendt VTM om 20.35 uur het eerste seizoen van 'Wat Als?' opnieuw uit, waarin elke sketch een antwoord geeft op een zotte vraag die begint met 'Wat Als?'. Nadien worden Koen Wauters, Nathalie Meskens en Jonas Van Geel om 21.10 uur ondergedompeld in het jaar 1969 in de heruitzending van 'Wat Een Jaar!'.

Faroek Özgünes gaat op dinsdag 2 juni om 21.40 uur op zoek naar daders van misdrijven, naar vermiste personen of naar getuigen in 'FAROEK'.

Op maandag 1 juni kunnen de kijkers om 20.35 uur opnieuw genieten van de covers van de K3-songs uit het derde seizoen van 'Liefde voor Muziek'. Nadien is er om 21.55 uur een aflevering van 'Helden van Hier: In de Lucht'.

In de herhaling van 'Axel Opgelicht', woensdag 3 juni om 21.40 uur, trekt Axel Daeseleire naar Parijs, een populaire citytrip om haar mode, kunst en romantiek. Helaas zijn er ook hier oplichters aan het werk die het gemunt hebben op het geld van de toeristen.

An Lemmens stuurt in een heruitzending van 'Groeten Uit', dinsdag 2 juni om 20.35 uur, Herman Verbruggen en zijn gezin terug naar 1975. Het jaar waarin de 12-jarige Herman uit de bol ging op de tonen van Kung Fu Fighting van Carl Douglas.

Op zaterdag 30 mei kan iedereen om 14.35 uur afstemmen op VTM voor het filmsprookje 'Hook' van Steven Spielberg. In de film zijn Dustin Hoffman, Robin Williams en Julia Roberts te zien.

De highlights voor Q2:

De zaterdagen bij Q2 worden omgedoopt tot Superhero Saturday's. Op zaterdag 30 mei is er om 20.30 uur de tv-première van de superheldenfilm 'Ant-Man and the Wasp'.

Op woensdag 3 juni is er om 22.35 uur de tv-première van 'Tornado Warning (Alien Tornado)'.

De blikvangers voor Vitaya:

Mei is de bruidsmaand bij Vitaya met heel wat films:

Op zaterdag 30 mei is er om 20.25 uur de tv-première van 'Harry & Meghan: Becoming Royal', over de uitdagingen en het leven van het veelbesproken koppel Harry en Meghan Markle.

Nadien is er om 22.05 uur de komedie 'Love, Wedding, Marriage', met Mandy Moore en Kellan Lutz in de hoofdrol.

De bruidsmaand van Vitaya wordt afgesloten op maandag 1 juni om 20.35 uur met de komedie 'Just Like Heaven', waarin Reese Witherspoon en Mark Ruffalo te zien zijn.

Op vrijdag 5 juni is er om 20.40 uur de tv-première van de thriller 'Model Murders (A Model Kidnapping)'.

Volgende week op CAZ:

De eerste week van juni is oorlogsweek bij CAZ naar aanleiding van D-Day:

De week wordt op maandag 1 juni om 20.40 uur gestart met 'The Thin Red Line', waarin onder andere George Clooney en John Travolta te zien zijn.

Op dinsdag 2 juni is er om 20.40 uur 'Darkest Hour' met Gary Oldman in de rol van Winston Churchill, waarvoor hij een Oscar kreeg.

'Casualties of War' staat op woensdag 3 juni om 20.40 uur op het programma. Michael J. Fox en Sean Penn vertolken de hoofdrollen.

Op donderdag 4 juni zendt CAZ om 20.40 uur 'The Water Diviner' uit, met Russell Crowe.

Het weekend wordt op vrijdag 5 juni om 20.40 uur ingezet met 'Born On the 4th Of July', waarin Tom Cruise te zien is.

Wie de sport op televisie mist, zit goed bij CAZ. De zender zendt elke vrijdag samenvattingen uit van de UEFA Champions League-finales over de jaren heen: van 1993 tot vorig jaar. Elke aflevering behandelt twee finales. De samenvattingen van de finales van 2010 en 2017 staan op vrijdag 5 juni om 23.35 uur op het programma.

De highlights voor CAZ 2:

Op dinsdag 2 juni brengt CAZ 2 om 20.40 uur de volledige Britse mini-reeks 'The Replacement'. In de reeks heeft het architectenbureau van Ellen een nieuw, belangrijk contract binnengehaald. Nadien ontdekt Ellen dat ze zwanger is. Ze neemt Paula aan als vervanging tijdens haar zwangerschapsverlof, maar al snel krijgt Ellen spijt van deze beslissing.