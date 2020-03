De highlights van VTM, Q2, Vitaya, CAZ en CAZ 2

Zoals iedere week blikken we al even vooruit op de plannen van de zenders VTM, Q2, Vitaya, CAZ en CAZ 2. Maar opgelet, de programmering kan snel wijzigen door de ontwikkelingen van het coronavirus.

Het nieuwe seizoen van 'Liefde voor Muziek' brengt een hele resem muzikale parels. In de eerste aflevering, op maandag 30 maart om 20.35 uur, heeft Karen Damen de eer om als eerste artiest centraal te staan en te genieten van de covers die de anderen brengen.

In 'Blind Getrouwd', op zondag 29 maart om 19.55 uur, wonen de koppels nu al een week samen. De huishoudens draaien op volle toeren, al blijft het voor sommigen een moeilijke evenwichtsoefening.

Staf Coppens zet op woensdag 1 april om 20.35 uur de fantasie van enkele kinderen op z'n kop in een nieuwe aflevering van 'Dat Belooft Voor Later'.

Op dinsdag 31 maart en donderdag 2 april koken twee nieuwe duo's om 20.35 uur voor sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'.

In 'Onderzoeksrechters', op dinsdag 31 maart om 21.35 uur, zit de kijker opnieuw op de eerste rij tijdens de verhoren en bezoeken van acht onderzoeksrechters.

Luk Alloo duikt op donderdag 2 april om 21.35 uur opnieuw de nacht in in 'Alloo in de Nacht'.

Hieronder de highlights voor Vitaya:

Er staan twee tv-premières op het programma: op woensdag 1 april is er om 13.45 uur 'From Friend to Fiancé' en op vrijdag 3 april is om 20.35 The Narcissist te zien.

Wie 'Bridget Jones, The Edge of Reason' op maandag 23 maart om 20.40 uur gemist heeft, krijgt een herkansing op zaterdag 28 maart om 14.00 uur.

Op zondag 29 maart kan iedereen om 14.00 uur afstemmen op Vitaya voor de musicalklassieker 'The Sound of Music'.

Hieronder de highlights voor CAZ:

Wie een jonge Bruce Willis en Cybill Shepherd wil zien, kan vanaf 3 april afstemmen op CAZ. De zender brengt elke weekdag om 18.55 uur een aflevering van het derde seizoen van de Golden Globes-winnende comedyreeks 'Moonlighting'.

Hieronder de highlights voor CAZ 2:

Het eerste seizoen van 'Spitsbroers' is vanaf 30 maart elke weekdag om 18.25 te zien.

Vanaf 1 april kan iedereen elke weekdag om 19.10 kijken naar het tweede seizoen van 'McLeod's Daughters'.