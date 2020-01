De highlights van de Golden Globe Awards 2020 op ZES

Voor zij die niet konden wakker blijven tijdens de live uitzending afgelopen zondag, zendt Zes de Highlights van de glamoureuze awardshow uit op 8 januari.

Tijdens de 77ste editie van de uitreiking van de Golden Globe Awards vielen onder andere Brad Pitt, Joaquin Phoenix en Renée Zellweger in de prijzen. De awards voor beste films van 2019 gingen naar 'Once Upon a Time ... In Hollywood' en het oorlogsdrama '1917'.

De Cecil B. deMille prijs, voor een gehele filmcarrière ging dit keer naar Tom Hanks. Ook Ellen DeGeneres, bekend van haar talkshow 'The Ellen DeGeneres Show', viel in de prijzen. De Amerikaanse comediènne/presentatrice/actrice/activiste ging naar huis met de Carol Burnett Award, voor prestaties in de televisiewereld.

De prijsuitreiking werd gepresenteerd door Brits acteur en komiek, Ricky Gervais, die geen blad voor de mond nam en enkele actuele thema's in de kijker zetten, waaronder de bosbranden in Australië.

Highlights van de Golden Globe Awards 2020, woensdag 8 januari om 20.35 uur op ZES.