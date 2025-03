De groep komt dichter bij elkaar in 'Wildlife'

In 'Wildlife' gaat Dieter Coppens met acht jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid op buitenlands avontuur. In Thailand gaan ze samen als vrijwilligers aan de slag in een reservaat waar wilde dieren in nood opgevangen worden.

De groep komt dichter en dichter bij elkaar en dat is voor Odile niet evident. Zij botst op haar grenzen om zich open te stellen voor anderen. Oliver wil zijn verhaal delen met de groep en gaat daarvoor creatief aan de slag met alle dierengeluiden van het reservaat.

'Wildlife', maandag 31 maart om 20.40 uur op VRT 1.