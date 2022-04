De gemoederen lopen hoog op in 'Vrederechters'

Woensdag geeft VTM de kijkers een blik in het vredegerecht dat dagelijks maatschappelijke geschillen oplost in het hele land.

In Laken eist de advocaat van een Brusselse verhuurder de betaling van drie maanden achterstallige huur van een zeventigjarige vrouw. Zij wordt in het vredegerecht bijgestaan door haar zoon. Volgens hem stroomt er al maandenlang geen warm water door de kranen en is er slechts één stopcontact in de hele woning dat bovendien niet goed geaard is. De burgemeester sprak een verhuurverbod uit omdat het appartement onbewoonbaar is. De huurders hebben het appartement daarom verlaten. Zij menen dat ze de gevraagde huur niet moeten betalen en dus lopen de gemoederen hoog op in het vredegerecht. Vrederechter Martine Mosselmans tracht de boel te bedaren.

In Pelt eist de watermaatschappij de betaling van een achterstallige factuur van 240 euro van een koppel dat ondertussen gescheiden is. Beide ex-partners werden gedagvaard, maar enkel de vrouw kwam opdagen. 'Dit zijn facturen van toen ik niet meer woonachtig was op het adres maar ik ben mijn naam ervan vergeten te halen', vertelt de vrouw. 'Als uw naam op een contract staat, dan moet je die factuur betalen. Je zal je geld moeten terugvragen bij je ex', verklaart de vrederechter. Met de nodige empathie spoort ze de vrouw aan om haar zaken op orde te krijgen en zeker gebruik te maken van het gratis juridisch advies.

