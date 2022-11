De Emiliushoeve krijgt hoog bezoek in 'Out Of Office'

In de tweede aflevering op maandag 28 november krijgen de deelnemers van 'Out of Office' hoog bezoek van chef-kok Dominique Persoone. Op het menu: samen met Margaux, Willem en keukenprinses Kristi biogroenten oogsten en de lekkerste soep maken die binnen enkele maanden verkocht kan worden in de winkel.

Aan die winkel, een korte keten biowinkel, bouwen vijf mensen met een burn-out samen met zes werknemers van zorgboerderij De Emiliushoeve.

'Wie is dat? De weerman?', vraagt René zich af wanneer Dominique zijn intrede maakt op de Emiliushoeve. 'Hij lijkt een beetje op Piet Huysentruyt.' Niet Piet dus, maar wel Dominique komt de groep een handje helpen bij de bereiding van een verse soep voor de biowinkel. 'Want koken is ook een beetje therapie', aldus Dominique. Bij het oogsten van de groenten zit de sfeer er meteen in. De anderen trotseren samen met Bruno de zomerse stortbuien om een omheining te bouwen voor de nieuwe varkensweide. Nuttig voor de varkens, maar ook voor de groep. Want buiten zijn in de natuur helpt bij het herstellen van stress. Zelfs al is het in de gietende regen. Al denkt één iemand aan die regen te kunnen ontsnappen…

Na de taken op de boerderij is het tijd om de handen uit de mouwen te steken voor de opbouw van de biowinkel. Bruno gaat met een team naar de werf om de riolering aan te pakken. Er zal dus opnieuw in de modder geploeterd moeten worden. 'Dit vind ik fantastisch: samen iets bouwen. Iets duurzaam, terug bij de natuur', aldus Walter, die na een succesvolle horecacarrière een burn-out kreeg. 'Ik had vroeger één overtuiging en die heeft me de das omgedaan: de gedachte dat ik het alleen moest doen. Hier krijg ik een spiegel voor.' 'Heel mooi om te zien hoe ons experiment al een positief effect krijgt', besluit Bruno.

