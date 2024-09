De eerste opdracht in 'Kamp Jeroom'? 'Verdeel een taart in zeven gelijke delen'!

In 'Kamp Jeroom' wordt de komende twee weken gezocht naar het Strafste Jurylid ter Wereld. Op maandag 30 september trappen de eerste juryleden de competitie af: Alex Agnew en dochter Amy, Pedro Elias en Otto-Jan Ham, en Rik Verheye samen met Viktor Verhulst.

Presentator Jeroom introduceert de eerste uitdaging als 'Een IQ-test voor mensen die geen IQ-test kunnen invullen', waarop Alex zich al meteen heel welkom voelt. Alle opdrachten zijn gericht op vaardigheden die essentieel zijn voor de jury van 'De Slimste Mens ter Wereld'. De eerste opdracht draait om een belangrijke vaardigheid voor elk jurylid: geometrie en meetkunde. 'Oh, my God', verzucht Rik meteen, terwijl ook bij Amy de paniek toeslaat: 'Mijn enige buis op school!'. De opdracht lijkt simpel: verdeel een taart in zeven gelijke stukken, en dat binnen zeven minuten. Zodra de drie duo’s van start gaan, wordt duidelijk dat creativiteit hoogtij viert, en dat geen enkel hulpmiddel onbenut blijft. Van geodriehoeken en passers tot mixers en zelfs brute kracht – alles wordt ingezet om tot een oplossing te komen…

De tweede proef draait om ruimtelijk inzicht, waarbij Erik Van Looy de kandidaten eerst een waarborg van 17.950 euro moet laten storten. En de laatste opdracht lijkt op het eerste gezicht simpel en draait rond communicatie, maar er schuilt een addertje onder het gras…

Alex, Pedro of Rik? Wie stoot door naar de finale?

Dit zijn de kandidaten voor de komende dagen:

Aflevering 2 van 01/10: Barbara Sarafian (jurylid sinds 2018) en Jonatan Medart, Bockie De Repper (jurylid sinds 2021) en Kat Kerkhofs, en Stefaan Degand (jurylid sinds 2013) en Kevin Janssens

Aflevering 3 van 02/10: Guga Baúl (jurylid sinds 2013) en Oski, Steven Van Herreweghe (jurylid sinds 2012) en Peter Van de Veire, en William Boeva (jurylid sinds 2014) en Margriet Hermans

Aflevering 4 van 03/10: Jan Jaap van der Wal (jurylid sinds 2017) en Siska Schoeters, Jennifer Heylen (jurylid sinds 2021) en Olga Leyers, en Lieven Scheire (jurylid sinds 2012) en Jacotte Brokken

'Kamp Jeroom', van maandag tot en met donderdag om 22.15 uur op Play4 en vanaf 18.00 uur op GoPlay.