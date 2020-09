De drie meest voorkomende verkeersinbreuken in één aflevering van 'Alloo bij de Wegpolitie'

Het nieuwe seizoen van 'Alloo bij de Wegpolitie' is vorige week sterk gestart met gemiddeld 783.000 kijkers - 700.000 voor de aflevering op donderdag en 83.000 voor de herhaling op zondag.

De startaflevering haalde zo 39.1% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld). Donderdag 10 september belicht Luk Alloo om 21.50 de drie meest voorkomende verkeersinbreuken in 'Alloo bij de Wegpolitie' bij VTM: te snel rijden, bellen achter het stuur en rijden zonder gordel.

Agenten Yann en Yves zetten een bestelwagen aan de kant. De reden? De chauffeur was aan het bellen achter het stuur. 'Onbegrijpelijk dat dit nog gebeurt', zegt Yann. 'Zo veel campagnes en nog willen ze 116 euro boete betalen.' Tijdens hun rit met de anonieme wagen houden Yann en Yves een man tegen met 170 km/h op de teller. 'Mijn vrouw zit te wachten', verklaart de chauffeur, die een boete van 197 euro opgelegd krijgt.

Op de E313 nemen agenten Yann en Glen een Nederlandse bestuurder mee die geen gordel draagt. Wanneer ze een blik in de wagen werpen, zien ze dat er zelfs geen gordel aanwezig is aan de bestuurderszijde. 'Die inbreuk kost 116 euro en de gordel moet meteen worden aangebracht in de wagen, anders wordt er niet verder gereden', aldus de agenten.

Sinds kort volgt de Federale Wegpolitie een nieuwe regel streng op. Op de autosnelweg mag een bestuurder niet langer op het middenvak rijden als er plaats is op het rechter baanvak. 'Dat is een ergernis voor veel mensen en zorgt vaak voor een file. De boete bedraagt momenteel 58 euro, maar wordt binnenkort verhoogd naar 116 euro', legt agent Yann uit. Met de anonieme wagen halen agenten Yann en Francis een middenvakrijder van de snelweg.

Verder in de aflevering zien Luk en agenten Yann en Yves een ongeduldige chauffeur die over de bijzonder overrijdbare bedding rijdt. Hij wordt aan de kant gezet en moet 174 euro boete betalen. 'Ik heb daar geen uitleg voor, ik moest ergens zijn', verklaart de chauffeur. In de Kennedytunnel gebeurt een ongeval tussen twee vrachtwagens. Agenten Griet en Gino snellen er heen. 'Dit gebeurt heel vaak en zorgt voor de vele files waar automobilisten zich in ergeren, dus moeten we dat zo snel mogelijk afhandelen', klinkt het. Bij de twee agenten loopt ook een bericht binnen dat de brug over de E313 ter hoogte van Ranst afbrokkelt.

Wie een aflevering van 'Alloo bij de Wegpolitie' gemist heeft kan deze herbekijken op VTM GO.

'Alloo bij de Wegpolitie', donderdag 10 september om 21.50 uur bij VTM.