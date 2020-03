De blikvangers van VTM, Q2, Vitaya, CAZ en CAZ 2

Foto: VTM - © DPG Media 2020

In 'Blind Getrouwd', op zondag 15 maart om 19.55 uur, zijn de koppels op exotische huwelijksreis en dat loopt bij het ene koppel al wat vlotter dan bij het andere.

Op dinsdag 17 maart om 20.35 uur koken Stijn en Glen uit Gent, eveneens het laatste duo van groep 1, voor sterrenchefs Sergio en Marcelo in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'. Op donderdag 19 maart is om 20.35 uur de tweede groep aan zet.

De teams van Sean Dhondt, Laura Tesoro, Gers Pardoel en K3 nemen het tegen elkaar op in de knock-outs van 'The Voice Kids', op vrijdag 20 maart om 20.40 uur.

In 'Onderzoeksrechters', op dinsdag 17 maart om 21.45 uur, zit de kijker onder andere op de eerste rij tijdens een wedersamenstelling van moord en een verhoor van iemand die verdacht wordt van een gewapende overval.

De kijker krijgt op maandag 16 maart om 21.40 uur opnieuw een inkijk in de levensreddende job van artsen, verplegers en ambulanciers in 'De MUG'.

In 'BEAT VTM', op maandag 16 maart om 20.35 uur, neemt Freek Braeckman het op tegen Sam in de discipline 'Derny'.

Nathalie Meskens neemt in 'Beste Kijkers', op woensdag 18 maart om 21.40 uur, opnieuw de beste fragmenten van de voorbije week door met onder andere Gers Pardoel en stand-upcomedian Thomas Smith.

Luk Alloo duikt op donderdag 19 maart om 21.45 uur opnieuw de nacht in in 'Alloo in de Nacht'.

In 'The Best of Holland's Got Talent', nieuw vanaf woensdag 18 maart om 20.35 uur, ziet de kijker hoe het er aan toe gaat bij onze noorderburen in hun zoektocht naar het meest entertainende talent van Nederland.

De highlights voor Q2:

Barcelona en Napoli nemen het op woensdag 18 maart tegen elkaar op in de achtste finales van de UEFA Champions League. De wedstrijd is live te volgen om 20.35 uur bij Q2 en op HLN.be.

De 25ste Bond-film 'No Time to Die' gaat op 8 april in première in België. Om iedereen hiervoor klaar te stomen, brengt naast CAZ ook Q2 een reeks Bond-films. Op donderdag 19 maart staat om 20.35 uur Casino Royale met Daniel Craig op het programma.

Op zaterdag 14 maart is er om 20.30 uur de tv-première van de actiefilm 'Baby Driver', met o.a. Kevin Spacey, Jamie Foxx en Ansel Elgort.

De blikvangers voor Vitaya:

Zondag is Medical Sunday bij Vitaya. Op zondag 15 maart start om 20.30 uur het nieuwe seizoen van 'Ambulance Australia', waarin de kijker achter de schermen gaat bij de grootste ambulancedienst van Sydney.

Op vrijdag 20 maart is er om 20.40 uur de tv-première van het drama 'Sleepwalking in Suburbia'.

Volgende week op CAZ:

De 25ste Bond-film 'No Time to Die' gaat op 8 april in première in België. Om iedereen hiervoor klaar te stomen, brengt naast Q2 ook CAZ een reeks Bond-films. Op vrijdag 20 maart is er om 20.40 uur 'Live And Let Die' met Roger Moore.

Preview voor CAZ 2:

Op woensdag 18 maart is er een nieuwe Walter Presents-reeks. Het Franse misdaaddrama 'Vanished By The Lake' ('Le Mystère du Lac') start die dag om 20.40 uur.