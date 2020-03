De blikvangers van VTM, Q2, Vitaya, CAZ en CAZ 2

VTM trakteert de kijker op zaterdag 7 maart om 14.05 uur op het concert Vuurwerk van Gers Pardoel, dat vorig jaar meer dan 8000 mensen naar de Lotto Arena trok. De zender toont de mooiste momenten uit de show.

Tien gepassioneerde hobbykokduo’s nodigen elkaar thuis uit voor een driegangenmenu naar keuze en worden beoordeeld door elkaar én door sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant', op dinsdag 10 en donderdag 12 maart om 20.35 uur.

In 'Blind Getrouwd', op zondag 8 maart om 19.55 uur, gaan de koppels op huwelijksreis naar een exotische bestemming.

In 'BEAT VTM', op maandag 9 maart om 20.35 uur, neemt Koen Wauters het op tegen Thomas in de discipline 'Mission Impossible'.

De teams van Sean Dhondt, Laura Tesoro, Gers Pardoel en K3 nemen het tegen elkaar op in de eerste Knockouts van 'The Voice Kids', op vrijdag 13 maart om 20.40 uur.

De VTM-kijker krijgt op maandag 9 maart om 21.40 uur opnieuw een inkijk in de levensreddende job van artsen, verplegers en ambulanciers in 'De MUG'.

De kijker zit in 'Onderzoeksrechters', op dinsdag 10 maart om 21.45 uur, op de eerste rij tijdens de verhoren, gevangenisbezoeken en huiszoekingen van acht Vlaamse onderzoeksrechters.

In de laatste aflevering van 'De Luizenmoeder', op woensdag 11 maart om 20.35 uur, maakt De Akker zich op voor een superheldenfeest, waar ook het afscheid van Juf Chantal gevierd zal worden.

Nathalie Meskens neemt in 'Beste Kijkers', op woensdag 11 maart om 21.15 uur, opnieuw de beste fragmenten van de voorbije week door met Lotte Vanwezemael, Gunter Lamoot, Sieg De Doncker en Jens Dendoncker.

Luk Alloo duikt op donderdag 12 maart om 21.45 uur opnieuw de nacht in in 'Alloo in de Nacht'.

Er staan twee tv-premières op het programma:

- Op zaterdag 7 maart is om 20.30 uur 'Avengers: Infinity War' te zien, de derde film uit de 'Avengers'-reeks.

- Op zondag 8 maart om 21.05 uur staat de film 'Safety First, The Movie' op het programma.

De highlights voor Q2:

Op woensdag 11 maart nemen PSG en Borussia Dortmund het tegen elkaar op in de achtste finales van de UEFA Champions League. De wedstrijd is live te volgen om 20.35 uur bij Q2 en op HLN.be.

De blikvangers van Vitaya:

Vanaf 12 maart krijgt de kijker elke donderdag om 20.40 uur een dubbelaflevering van het nieuwe, derde seizoen van 'The Resident'' voorgeschoteld.

De highlights voor CAZ:

Vanaf 22 februari brengt CAZ drie zaterdagen op rij een 'Rambo'-film. Op zaterdag 7 maart staat om 20.40 uur 'Rambo III' op het programma.

Volgende week op CAZ 2:

Op zaterdag 7 maart is vanaf 15.40 uur een 'Dawson's Creek'-marathon te zien.

Het weekend wordt op zondag 8 maart afgesloten met de film 'Shadow Island Mysteries: Wedding for One', gevolgd door de dramareeks Girlfriends’ Guide To Divorce om 22.15 uur.

CAZ 2 brengt elke weekdag een Vlaamse topreeks, met om te beginnen 'Cordon' om 18.20 uur.

Op maandagavond staan er internationale misdaadreeksen gepland, met 'Snowfall' om 20.40 uur, de misdaadreeks waarvan landgenoten Adil El Arbi en Bilall Fallah de eerste afleveringen hebben geregisseerd.

Dinsdag- en woensdagavond zijn voor 'Walter Presents'. Walter Iuzzolino, een gepassioneerde Italiaanse dramafan, gaat wereldwijd op zoek naar de beste niet-Engelstalige fictiereeksen. De actiethriller 'Fugitives', een Chileense HBO-reeks, en de Argentijnse titel 'The Cleaning Lady', zijn op dinsdag en woensdag te zien om 20.40 uur.

Op donderdag zijn er actiereeksen, met 'S.W.A.T.' om 20.40 uur.

Op vrijdagavond staan fantasy- en horrorreeksen op het programma, met 'Blood Drive' om 20.40 uur.