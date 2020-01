De blikvangers van VTM, Q2 en Vitaya

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

In een nieuw seizoen van 'Holland - Belgi', vanaf donderdag 23 januari om 20.35 uur, nemen de twee buurlanden het opnieuw tegen elkaar op bij VTM.

Het duel wordt in goede banen geleid door presentatoren Jonas Van Geel en Art Rooijakkers. Aan Belgische zijde zal Niels Destadsbader voor het eerst team België leiden. Ruben Nicolai ontpopt zich opnieuw tot kapitein van team Nederland.

An Lemmens katapulteert Tine Embrechts en haar gezin terug naar 1987 in 'Groeten Uit', op dinsdag 21 januari om 20.35 uur.

In 'De Luizenmoeder', op woensdag 22 januari om 20.35 uur, is het voorleesweek op De Akker.

Na er een week tussenuit te zijn geweest voor De Gouden Schoen 2019, neemt Nathalie Meskens op woensdag 22 januari om 21.15 uur opnieuw de beste fragmenten van de voorbije week door in 'Beste Kijkers' met Andy Peelman, Jasmijn Van Hoof, Davy Parmentier en Jacques Vermeire in het panel.

Op zaterdag 18 januari is er om 20.30 uur de tv-première van 'The Mummy', met Tom Cruise in de hoofdrol.

De highlights van Q2:

Op woensdag 4 december nemen Royal Antwerp FC en KV Kortrijk het tegen elkaar op in de halve finale van de Croky Cup. De wedstrijd is die dag vanaf 20.25 uur live te volgen bij Q2 en op HLN.be.

Er staan twee tv-premières op het programma bij Q2: op vrijdag 24 januari wordt om 20.35 uur 'Downsizing' met Matt Damon uitgezonden. Op woensdag 22 januari is er om 22.55 uur de misdaadthriller 'Dead Draw'.

'Bad Boys III', de film van Adil El Arbi en Bilall Fallah, gaat op woensdag 22 januari in première in België. Q2 zendt daarom op maandag 20 januari om 20.35 uur 'Bad Boys II' uit.

De blikvangers van Vitaya:

Bij Vitaya staan er drie tv-premières op de planning: op maandag 20 januari hangt er om 20.40 uur romantiek in de lucht met 'Frozen in Love'. De Nederlandse romcom 'Toscaanse Bruiloft', met o.a. Jan Kooijman en Sophie van Oers, is op woensdag 22 januari om 20.40 uur te zien bij Vitaya. Op vrijdag 24 januari is er om 20.40 uur 'Fallen Hearts' uit de V.C. Andrews-reeks.