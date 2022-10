De 'Battlecat' verrast vriend en vijand

In 'Battlecat', dinsdag 11 oktober om 22.50 uur bij VTM 2, is hét moment aangebroken waar Cindy al maanden naar toeleeft.

De Battlecat betreedt de arena tijdens Cage Survivor, een belangrijk MMA-toernooi in Athene. Nu is het aan Cindy om de wereld te bewijzen dat ze nog steeds tot de absolute MMA-top behoort. De felbevochten match duurt welgeteld 1 minuut en 10 seconden. Wanneer de scheidsrechter afklopt verbaast Cindy vriend en vijand: ze legt haar handschoenen in de ring. Was dit Cindy’s laatste gevecht?

