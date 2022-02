De allerleukste series en films op Disney Channel en Disney Junior

De intergalactische babysittende krachtpatser Gabby Duran is terug om haar vaardigheden op te peppen! Swift is bang dat ze te veel hooi op haar vork neemt en vraagt Gabby om een pauze te nemen van babysitten. Gabby ontdekt dat Wes en Sky elkaar in het geheim leuk vinden.

En als Gabby per ongeluk een geliefd erfstuk verkoopt, gaat ze op een epische zoektocht om het terug te vinden. Wat de uitdaging ook is, Gabby D blijft het op haar eigen wijze doen!

GABBY DURAN DE ALIEN BABYSITTER

Vanaf 6 maart elke zondag om 12.20 uur op Disney Channel.

BIG HERO 6: DE SERIE

Hiro en Baymax vormen samen met hun vrienden Wasabi, Honey Lemon, Go Go en Fred het legendarische superheldenteam 'Big Hero 6'. Samen beschermen zij de stad tegen wetenschappelijk versterkte schurken.

Vanaf 7 maart elke maandag tot en met vrijdag om 8.20 uur op Disney Channel.

JONGEN MEISJE HOND KAT MUIS KAAS

'Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas' is een komische animatie-serie over een samengestelde familie, met vader’s zonen (een jongen, een hond en een muis) en moeder’s dochters (een meisje, een kat en een stuk antropomorfe kaas), die leert samen te leven onder één dak. Ieder lid is vreemd op zijn of haar eigen manier, dus meestal lopen de zaken uit de hand, maar uiteindelijk zullen ze, ondanks hun verschillen, bewijzen dat ze een familie zijn. Hopelijk.

Vanaf 14 maart elke maandag tot en met vrijdag om 17.45 uur op Disney Channel.

GHOSTFORCE

Andy, Liv en Mike, drie gewone middelbare scholieren, worden gerekruteerd door een excentrieke wetenschapper om de Ghostforce te worden: superhelden die in het geheim vechten tegen de spoken die rondspoken in New York.

19 en 20 maart & 26 en 27 maart vanaf 10.00 uur op Disney Channel.

SPIDEY EN ZIJN GEWELDIGE VRIENDJES

Marvel's 'Spidey en zijn Geweldige Vriendjes' vertelt het verhaal van Peter Parker, Miles Morales en Gwen Stacy, die samen Team Spidey vormen en op heldhaftige avonturen gaan om de stad te beschermen.

Vanaf 21 maart maandag tot en met vrijdag om 16.20 uur op Disney Junior.

MIRA, KONINKLIJKE DETECTIVE

'Mira, Koninklijke Detective' is een mysterieuze serie vol avontuur. In het fictieve land Jalpur volgen we de avonturen van Mira, die door de koningin de rol van koninklijke detective toegeschreven krijgt. Samen met haar vrienden prins Neel, een getalenteerde uitvinder, haar creatieve nicht Priya en de grappige mangoesten Mikku en Chikku, stopt Mira voor niets of niemand totdat zij de zaak heeft opgelost. Elke aflevering bevat spannende verhalen vol muziek en dans, waarin Mira kritisch nadenkt en met slimme ideeën haar familie, vrienden en de gemeenschap helpt.

Vanaf 5 maart elke zaterdag en zondag om 17.35 uur op Disney Junior.

PJ MASKS: PYJAMAHELDEN

Overdag leiden Greg, Connor en Amaya een gewoon leven, ze zijn vrienden, buren en klasgenoten. Maar ‘s avonds activeren ze hun armbanden, die verbonden zijn met de pyama’s, en worden ze: De Pyamahelden. Ze krijgen speciale krachten om de stad te beschermen van de schurken. Het dierenamulet van Greg (Gekko) zorgt dat hij op muren kan lopen en blijft overal stevig aan vastkleven. De superkracht van Connor (Catboy) maakt hem supersnel en Amaya (Owlette) kan kilometers ver kijken vanuit de lucht. Vanuit het hoofdkantoor gaan ze op avonturen, stoppen ze slechterikken en verslaan ze schurken.

Vanaf 21 maart elke maandag tot en met vrijdag om 15.55 uur op Disney Junior.