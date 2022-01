De allerleukste series en films in februari op Disney Channel en Disney Junior

In 'De Geest en Molly McGee' volgen we de vrolijke jonge tiener Molly McGee en de knorrige geest Scratch. Als een toverspreuk van Scratch mislukt, raken de twee voor altijd aan elkaar verbonden.

Vanaf 5 februari elke zaterdag en zondag om 14.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

SYDNEY TO THE MAX

Sydney en de amiga's zijn terug en helemaal klaar voor klas 2. Met haar vrienden, familie en Syds zoektocht als muzikant, is ze vastberaden er een mooi jaar van te maken.

Vanaf 7 februari elke maandag tot en met vrijdag om 19.00 uur op Disney Channel.

MARATHON

MIRACULOUS

Het avontuur in Parijs gaat verder voor Ladybug en Cat Noir. Ze worden omringd door nieuwe bondgenoten en nemen het op tegen een vijand die sterker en vastberadener is dan ooit. Maar er gaan dingen veranderen voor Ladybug en Cat Noir in hun leven als superheld, en voor Marinette en Adrien in hun leven op school.

Zaterdag 19 en zondag 20 februari vanaf 10.00 uur op Disney Channel.

THEMA

DIKKETRUIENDAG

Donderdag 17 februari is het Dikketruiendag! Deze dag staat in het teken van energiebesparing. Haal daarom je mooiste dikke trui uit de kast en zet de verwarming een graad lager. Geniet donderdag 17 februari de hele dag van winterse afleveringen van Summer Camp, Just Roll With It en Ravens huis op Disney Channel.

Donderdag 17 februari, de hele dag op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

MICKEY MOUSE FUNHOUSE

Mickey Mouse en zijn vrienden - Minnie, Goofy, Donald, Katrien en Pluto - hebben een nieuwe vriend! Funny, een betoverd en pratend speelhuis, neemt ze mee op avonturen naar unieke werelden die tot de verbeelding spreken.

Vanaf 14 februari, maandag tot en met donderdag om 08.30 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

PUPPY VRIENDJES

Twee puppies die houden van plezier maken, Bingo en Rolly, zijn broertjes die altijd zin hebben in een avontuur! Een nieuwe puppy genaamd Keia gaat mee op pad. Of ze nu hun baasje Bob helpen of een vriend in nood, hun “puppytastische” missies leiden de pups de hele buurt door, en zelfs de wereld rond! Waar ze ook naartoe gaan, Bingo en Rolly weten dat het leven veel spannender en gekker is met je beste vriend en broertje aan je zijde.

Vanaf 14 februari, elke maandag tot en met vrijdag om 15.05 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

DE KUIKENCLUB

BAGAWK! Zeg hallo tegen de Chicken Squad, 's werelds beste calamiteitenteam van de buurt! Dit broer-zus-trio (Coop, Sweetie en Little Boo) is een team van enthousiaste buurthelpers en slimme probleemoplossers.

Vanaf 21 februari elke maandag tot en met vrijdag om 17.10 uur op Disney Junior.

WEEKEND

FANTASTISCH WEEKEND

Geniet in het weekend van de leukste series op Disney Junior, met onder andere PJ Masks!

Vanaf 5 februari, elke zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur op Disney Junior.