De 400ste aflevering van 'Winteruur' met Cas Goossens

Foto: Canvas - © VRT 2020

Op 26 oktober 2015 zond Canvas de allereerste aflevering uit van 'Winteruur'. Het werd toen aangekondigd als 'een kort en eenvoudig programma waarin Wim Helsen gasten uitnodigt voor een gesprek over een voor hen bijzondere tekst. In stilte luistert de hond Boris mee.'

Vijf jaar en 400 afleveringen later is er eigenlijk niets veranderd. Behalve dat Boris het tijdelijke voor het eeuwige heeft verwisseld en is gereïncarneerd in Swami Bami. Maar verder huldigt het programma al vijf jaar lang het principe dat minder meer is en dat schoonheid in kleine dingen zit. Wim Helsen, een hond, een gast en een tekst: meer is er niet nodig om de Canvas-kijkers elke avond voor het slapengaan een mooi, spannend, ontroerend of hilarisch moment te bezorgen. Wie dat wil, kan alle afleveringen van de voorbij vijf seizoenen trouwens nog altijd herbekijken op VRT NU.

Maar het is ook uitkijken naar de feestelijke 400ste aflevering op woensdag 18 november. Die wordt voor de gelegenheid iets vroeger op de avond uitgezonden, omstreeks 22.00 uur. De gast in de 400ste aflevering is niemand minder dan Cas Goossens, voormalig journalist, directeur en administrateur-generaal van de BRTN, zoals de openbare omroep in die tijd heette. Goossens (°1937) studeerde Germaanse Filologie en werkte al tijdens zijn studententijd voor de toenmalige BRT, tijdens de Expo 58. Van 1961 tot 1975 was hij radio- en tv-journalist, van 1975 tot 1986 directeur en van 1986 tot aan zijn pensioen in 1996 administrateur-generaal.

Zijn werk voor de BRT werd al die jaren gekenmerkt door een grote liefde voor de taal. Dat bleek ook tijdens zijn gastoptredens in het radioprogramma 'Het Leugenpaleis' op Studio Brussel in de jaren '90, met Bart Peeters en Hugo Matthysen. Daarin blikte hij geregeld terug op zijn radiowerk in de jaren '50 en ’60 met Eugène Flagey, nog zo’n pionier, naar wie het beroemde Flagey-omroepgebouw werd genoemd.

Speciaal voor de 400ste aflevering brengt Cas Goossens het gedicht Waterstofsulfide en methaan mee naar 'Winteruur'.

'Winteruur' (aflevering 400), woensdag 18 november om 22.05 uur op Canvas en VRT NU.