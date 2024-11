DAZN volgt Femke Hermans en Thierry Neuville in hun race naar wereldtitel

Dit weekend volgt DAZN twee uitzonderlijke Belgische sporters die willen schitteren op de internationale scène. Femke Hermans in het boksen en Thierry Neuville in het rallyrijden, gaan beiden op zoek naar de wereldtitel in hun sport.

DAZN zit in hun spoor en het is allemaal te volgen in de app.

Op 34-jarige leeftijd bereidt Femke Hermans, IBO- en IBF-wereldkampioene in het superweltergewichten, zich voor om haar titel te verdedigen tegen Oshae Jones, een jonge Amerikaanse uit de staat Georgia. Het gevecht vindt vannacht plaats in Atlanta. Het belooft een spectaculaire avond te worden, met als main event Brandon Adams tegen Andreas Katzourakis. Een unieke kans voor Hermans om haar plaats tussen de beste vrouwelijke boksers ter wereld nog wat te verstevigen.

Thierry Neuville van zijn kant gaat op zoek naar zijn eerste titel in het World Rally Championship (WRC). Dit seizoen staat de Belgische Hyundai-coureur dichter dan ooit bij het verwezenlijken van zijn grote droom. Met 25 punten voorsprong op teamgenoot Ott Tänak hoeft hij nog maar 6 punten te scoren in de Rally van Japan om de wereldtitel veilig te stellen. De laatste manche, die plaatsvindt rond het Toyota Stadium, is ook cruciaal voor Hyundai in de constructeurstitelrace tegen Sébastien Ogier en Toyota.

Beide evenementen worden exclusief uitgezonden in de DAZN app.

De strijd om Femke Hermans: te volgen vannacht, rond 4 uur.

Rally van Japan: het hele weekend op Rally TV, te volgen via de DAZN app. Als bonus worden sommige etappes gratis uitgezonden in de app.