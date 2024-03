'Dagelijkse Kost' serveert je deze week klassiekers uit de Mexicaanse keuken

Jeroen Meus trekt de komende weken de wijde wereld in. Dat heeft alles te maken met het nieuwe programma 'De Mosterd van Meus'. Vanaf de locaties die hij daarvoor aandeed kookt Meus zijn 'Dagelijkse Kost'. Deze week verwelkomt de tv-chef je vanuit Mexico.

Maandag: Stoofpot van kip met zwarte mole en een frozen mezcalita

Bij de start van de Mexicaanse 'Dagelijkse Kost' krijg je twee toppers voor de prijs van een. Een overheerlijke stoofpot van kip en zwarte 'mole', een typisch Mexicaanse saus met veel ingrediënten. Daarbij serveert Jeroen een frisse cocktail op basis van mezcal, limoen en suiker.

Dinsdag: Ontbijtnacho's met twee salsa's, kaas en ei

Ontbijten nemen ze nogal au sérieux in Mexico. Chilaquiles mogen daarbij niet ontbreken. Op dit pittige ontbijtje met gebakken nacho's, twee sauzen op basis van rode en groene tomaten, lekkere queso fresco en een spiegelei kan je gerust een hele voormiddag teren.

Woensdag: Gegrild vlees met rode en groene tomatensalsa, avocadosalade en tortilla's

Barbecue smaakt altijd en overal! Ook in Mexico hebben ze er kaas van gegeten, zo blijkt. Om dat nog eens extra in de verf te zetten, gooit Jeroen in 'Dagelijkse Kost' drie soorten vlees op de hete grill. Lekker met een eenvoudige salade van avocado en, hoe kan het ook anders, gebakken tortilla's.



Donderdag: Verse vistaco met ceviche van makreel, guacamole en pico de gallo met mango

Gemarineerde, kraakverse vis op een gebakken minitortilla met guacamole en een pittige salsa met pepers en mango. Dit gerecht vat Mexico mooi samen!



Vrijdag: Tlayuda met zwarte bonenpasta, chorizo en geroosterde tomatensalsa (Tatemado)

Tlayuda is zeg maar de Mexicaanse calzone. Een dichtgeplooide, geroosterde tortilla met een zalige vulling van zwarte bonen, gebakken chorizo en kaas met een smokey tomatensalsa (tatemado) bij. Simpelweg 'muy bien'!

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

