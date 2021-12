'Dagelijkse Kost' kookt het beste van de winter

Deze week grijpt Jeroen Meus in 'Dagelijkse Kost' terug naar zijn favoriete winterrecepten van de afgelopen jaren. Benieuwd? Stem elke dag om 18.15 uur af op Eén.

Maandag: Goulashsoep

Een stevige maaltijdsoep met rundvlees en aardappelen, de perfecte opwarmer op een koude winterdag.



Dinsdag: Gebakken zalm met lauwe aardappelsla, komkommer en selder

Een heerlijk simpel, maar verfijnd gerecht met een prachtig stukje gebakken zalm en frisse groenten.



Woensdag: Wrap met oosterse kip en rode coleslaw

Een gezonde wrap met oosterse invloeden. Rode kool geeft de coleslaw een winterse toets. Samen met stukken gekarameliseerde kip is dit de perfecte, snelle lunch.



Donderdag: Perenstrudel

Een absolute topper onder de desserts: een krokant gebakken strudel van filodeeg, peer en frangipane.



Vrijdag: New Year's punch met mutabal en pitabroodjes

Geef punch aan de feestdagen met een fruitige cocktail met granaatappel en schuimwijn. Heerlijk in combinatie met mutabal, een romige, Syrische dipsaus met aubergine.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op VTM.