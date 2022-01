'Dagelijkse Kost' is klaar voor een lekker 2022!

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Penne met kip en chorizo, paprika en romescopesto

Een sublieme pot pasta met Spaanse invloeden! Stukken gebakken kip en chorizo, gekonfijte paprika's en tomaat worden vergezeld van een pesto geënt op de Spaanse romescosaus. Aan originaliteit alvast geen gebrek in 2022!

Dinsdag: Zeeduivel met mosterdkorst, geplette aardappel met waterkers en ei

Dit is onverbloemde dagelijkse kost. Een lekker stuk gebakken vis met een korstje van mosterd en panko, geplette aardappelen met de pittige smaak van waterkers en een zachtgekookt eitje. Looks like we made it! Woensdag: Vitello tonnato salade

Deze magnifieke salade is een kruising van twee Italiaanse klassiekers op één bord: een vitello tonnato die wordt afgewerkt als een caesarsalade. Waarom niet? Het resultaat mag er vast en zeker wezen! Donderdag: Toast champignons met crème van aardpeer en citroenricotta

Voor deze smakelijke lunch heb je niet veel nodig: een lekker krokante toast met een rijke crème van aardpeer, gebakken boschampignons en een lepeltje frisse citroenricotta om het feest compleet te maken! Vrijdag: Kruimeldeegtaart met flan, peer en rozijnen

Om het weekend goed te beginnen, maakt Jeroen een supersimpele taart met een basis van kruimeldeeg. Voor de vulling gebruikt hij een flanbeslag, opgelegde peertjes en een goed hand rozijnen. Ideaal als vieruurtje bij een lekker kopje koffie! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.