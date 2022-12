'Dagelijkse Kost' gaat koken vanuit de Ardennen

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Parelhoen 'au vin' met rode kool en gebakken aardappelen

Snuif de sfeer van de Ardennen op met deze stoofpot van parelhoen in rode wijn, zachte rode kool en een fantastisch gebakken appeltje. Om het feest compleet te maken, bakt Jeroen er nog wat aardappelen bij.

Dinsdag: Andijvierolletjes met schorseneren en puree

Deze vegetarische ovenschotel met aardappelpuree is een mooi alternatief voor witloof uit de oven, en bovenal overheerlijk. Schorseneren raken ondertussen wat in de vergetelheid, maar deze schotel zet deze fantastische groente meteen weer op de kaart. Woensdag: Tompoes met mascarponemousse, banaan en chocolade

Een krakend krokant bladerdeeggebakje met een romige mousse van mascarpone en koffielikeur, afgewerkt met schijfjes banaan, een chocoladedekseltje en chocoladekrullen. Klinkt dat niet fantastisch? Donderdag: Ciabatta met pulled beef, gebakken ui en paprika

Een zalig broodje van zelfgemaakte ciabatta, pulled beef en een warme salsa van gebakken ui en paprika. Dit is de perfecte snack na een lange winterwandeling. Vrijdag: Vislasagne met prei

Deze feestelijke lasagne met zalm, prei en champignons kan je perfect een dag op voorhand klaarmaken. Ideaal als je op de laatste dag van het jaar niet te veel tijd in de keuken wil doorbrengen, zodat je je volop kan concentreren op het inluiden van het nieuwe jaar! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.