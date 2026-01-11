'Dagelijkse Kost' gaat aan de slag met jouw 'Lievelingskost'

Niet één, maar twee comebacks in de midseizoensfinale van 'Familie'
zondag 11 januari 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus maakt de tien genomineerde 'Lievelingskost'-gerechten klaar in de volgorde waarop jij gestemd hebt. Jeroen begint dus bij het gerecht op plaats tien.

Elk gerecht wordt afgekruid met smaakvolle historische weetjes. De tien genomineerde gerechten zijn: balletjes in tomatensaus met puree, garnaalkroketten, hutsepot, kip met appelmoes, koninginnenhapje, mosselen met friet, stoofvlees, spaghetti 'Belgische bolognaise', witloof met kaas en hesp in de oven, en het zondagse ontbijt.


En er is deze week in 'Dagelijkse Kost' nog meer reden tot feest. Want op dinsdag 13 januari wordt de maar liefst 4000ste aflevering van het populaire kookprogramma uitgezonden. Smakelijk!

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

Dagelijkse kost op tv
Maandag 12 januari 2026 om 18u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
