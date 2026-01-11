'Dagelijkse Kost' gaat aan de slag met jouw 'Lievelingskost'

Jeroen Meus maakt de tien genomineerde 'Lievelingskost'-gerechten klaar in de volgorde waarop jij gestemd hebt. Jeroen begint dus bij het gerecht op plaats tien.

Elk gerecht wordt afgekruid met smaakvolle historische weetjes. De tien genomineerde gerechten zijn: balletjes in tomatensaus met puree, garnaalkroketten, hutsepot, kip met appelmoes, koninginnenhapje, mosselen met friet, stoofvlees, spaghetti 'Belgische bolognaise', witloof met kaas en hesp in de oven, en het zondagse ontbijt.

En er is deze week in 'Dagelijkse Kost' nog meer reden tot feest. Want op dinsdag 13 januari wordt de maar liefst 4000ste aflevering van het populaire kookprogramma uitgezonden. Smakelijk!

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

