Daan is woensdag te gast in 'De Grote Boodschap'

In de vierde aflevering van 'De Grote Boodschap' ontvangt Karine Daan. Hij liep in 2013 een parasiet op en heeft sindsdien diarree.

Om van zijn toilet stress af te geraken stuurt dokter Magali hem naar de psycholoog. Karin gaat vervolgens ten rade bij het tropisch instituut om meer te weten te komen over parasieten.

Michaël gaat dan weer met Cecile, die kampt met diarree en constipatie, op ‘supermarktsafari’ om uitleg te geven over vezels. Ook Silke, die last heeft van een chronische fissuur, kan handig gebruiken maken van Michaëls tips. Annabet, nieuwsanker bij Karrewiet, wil stoppen met haar medicatie voor haar chronische darmaandoening colitis ulcerosa. Maar kan dat zomaar? En wat zijn de voordelen van huisdieren voor je microbioom? Je leert het allemaal in 'De Grote Boodschap'.

'De Grote Boodschap', woensdag 4 december om 20.40 uur op VRT 1.