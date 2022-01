'Cupido Ofzo' stuurt vrijgezellen Gregory en Sarah op eerste date en Klaas 'vraagt het aan' met Ellen

De eerste vlinders vlogen vorige week in het rond in 'Cupido Ofzo'. En ook op maandag 24 januari zet cupido zijn werk verder. Dries heeft kosten noch moeite gespaard om het hart van Jolien te veroveren en organiseert zelf een nieuwe date bij hem thuis. Ook Bert en Soetkin spreken opnieuw met elkaar af en voor Ellen breekt een belangrijke dag aan.

Klaas wil het immers in een emotionele liefdesbrief aanvragen met haar. 'Cupido Ofzo' maakt maandag ook kennis met Gregory en Sarah. Zij zijn de laatste singles die door Ruth en Frances op eerste date worden gestuurd.

Gregory (32, Halle) heeft na een zwaar ongeval een hersenaandoening opgelopen. Hij is blind aan één oog en heeft problemen met zijn korte termijngeheugen en reactievermogen. Iemand vinden om zijn leven mee te delen is zijn grootste droom. In het datingbureau van Ruth en Frances wordt Gregory gekoppeld aan Sarah (30, Gent). Zij is geboren met spasticiteit in de benen en zit in een rolstoel. Sarah is een vrolijke, optimistische babbelaar. Vindt ze ook een gezellige babbel bij Gregory? Of wordt het meer?

Tussen Klaas en Ellen klikte het bijzonder goed op hun eerste date. En nóg veel beter op hun tweede. Nadien gingen ze allebei op vakantie, waardoor ze elkaar 28 dagen moesten missen. Daar komt nu verandering in en daar kijkt Klaas ontzettend naar uit. 'Ik heb Ellen heel erg gemist', klinkt het. 'Mijn gevoelens voor haar zijn nu al heel sterk. Ik moet maar naar haar lach kijken en begin al te smelten.' Klaas heeft dan ook een liefdesbrief voor Ellen geschreven om zijn gevoelens te uiten. 'Spannend wat ze daarvan gaat vinden.'

Bekijk hier de preview:

[video]

Bert (32, Buggenhout) en Soetkin (33, Sint-Martens-Lennik) zoeken tijdens een tweede date hun weg op het pad van de liefde. Het eerste afspraakje was voor Soetkin een schot in de roos en ook Bert voelt zich heel goed in haar gezelschap. Benieuwd of de tweede date ook zo vlot verloopt. 'Ik ben heel gelukkig dat ik hem ga terugzien', aldus Soetkin, 'Ik kan niet meer wachten en wil hem zo rap mogelijk bij mij hebben.'

Na zijn eerste date met Jolien is er voor Dries (22, Zottegem) een stap in de goede richting gezet. Die stap wil hij op een volgende date proberen te bevestigen. Hij heeft Jolien (22, Torhout) bij hem thuis uitgenodigd om te tonen dat er meer is dan enkel vriendschap…

