'Cupido Ofzo': Ruth en Frances sturen eerste singles op originele date

Op het lijstje met goede voornemens van Frances Lefebure en Ruth Beeckmans staat er één met stip bovenaan: het nieuwe jaar inzetten met een extra portie liefde en feelgood. Op maandag 3 januari 2022 maken ze daar meteen werk van in de eerste nieuwe aflevering van 'Cupido Ofzo'.

Frances en Ruth maken kennis met de eerste zes singles, waarvoor ze drie blind dates op maat op touw zetten. Baptist gaat als een echte prins op zoek naar zijn prinses op de witte koets, Bert en Soetkin wagen zich aan een actiepark in het bos en Dries en Sascha gaan op superheldendate.

Baptist (30, Sint-Denijs-Westrem) is een romantische ziel die snel verliefd wordt. Zijn fysieke en cognitieve beperking maken het hem echter moeilijk om de juiste partner te vinden. Frances stuurt hem op een romantische date in een witte sprookjeskoets. De prinses van dienst is Amelie (31) uit Olen. Zij heeft de zeldzame ziekte AOA2, waardoor haar motoriek, spraak, reflexen en zicht achteruitgaan. Ze is op zoek naar een partner met wie ze leuke dingen kan doen, iemand die eerlijk is én iemand die geduld heeft. Doet de romantiek de vonk overslaan?

Bert (32) uit Buggenhout heeft een niet-aangeboren hersenaandoening (NAH) overgehouden aan een zwaar ongeval. Hij woont in hetzelfde appartementsblok als Sven en Hanne, die elkaar vorig seizoen hebben gevonden dankzij 'Cupido Ofzo' en nog steeds gelukkig samen zijn. 'Ik zou graag net zoals Sven iemand vinden, want ik zie dat hij veel gelukkiger is geworden', aldus Bert. Hij wordt gekoppeld aan Soetkin (33, Sint-Martens-Lennik), die een motorische en verstandelijke beperking heeft. 'Gewoon jezelf blijven en niet te veel stressen', klinkt de wijze raad van Sven. 'Een beetje de gentleman spelen en dan lukt dat wel.' Bert en Soetkin hebben niet alleen elkaars hart te veroveren, maar ook een echte Fun-beker. Midden in het bos heeft Ruth een mini-actiepark gebouwd vol met allerlei spelletjes.

De 22-jarige Dries uit Zottegem heeft autisme en is gepassioneerd door superhelden. Op liefdesvlak belandt hij meestal in de friendzone. 'Ik ben misschien een beetje te direct. Op school sprak ik een mooi meisje aan met de openingszin: 'Zijn je ouders kunstenaars, want jij bent een meesterwerk'.' Een zelfbedachte oneliner die misschien meer succes oogst bij de 22-jarige creatieve duizendpoot Sascha uit Kampenhout, die zelf ook autisme heeft. Ruth heeft een date geregeld waarin hun twee werelden gecombineerd worden: ze moeten creatief aan de slag gaan om een echte superheldenfilmposter te maken. De ideale setting om elkaar wat beter te leren kennen.

'Cupido Ofzo', maandag 3 januari 2022 om 20.30 uur bij VTM.