Culinaire wereldreis 'De Wereldkeuken' nieuw op njam!

Vanaf 10 oktober neemt njam! je mee op een culinaire wereldreis doorheen 4 verschillende keukens. In de nieuwe reeks 'De Wereldkeuken' laten vier topchefs van verschillende achtergronden de njam!-kijkers kennis maken met de wereldse smaken waar ze mee opgroeiden.

De culinaire ontdekkingsreis vertrekt in de Marokkaanse keuken, gaat langs Indonesië en Spanje en arriveert in het Midden-Oosten. Njam! brengt 4 afleveringen op televisie, maar wie er niet genoeg van krijgt kan online extra afleveringen bekijken.

Marokkaanse keuken

Chef Mounir Toub neemt je mee in de wereld van de Marokkaanse smaken. De enthousiaste en energieke topchef leerde de kneepjes van het vak van verschillende sterrenchefs, maar benoemt bovenal zijn moeder als beste leerschool. Hij laat de kijker meekijken in de kookpotten wanneer hij zijn signature dish, bastilla, maakt. En met veel passie en enthousiasme vertelt hij de geheimen van de '1001-gaten pannenkoek'.

Indonesische keuken

Vanja van der Leeden zorgt voor Rock ’n Roll in de Indonesische keuken. Onder het motto 'Niet heet, niet gereed' laat ze iedereen kennis maken met gerechten zoals Soto Ayam en Es Alpukat. Wie Indonesië zegt, denkt misschien ook al aan Nasi Goreng. Daarvoor moet je natuurlijk eerst leren hoe je écht rijst kookt. En dat weet Vanja als geen ander. Indonesische smaken in een nieuwe jas!

Spaanse keuken

Als expert van de Spaanse keuken leert topchef José Polonio (Comer by Polonio, Egmond) de njam!-fans allerlei gerechten zoals gevulde mosseltjes of konijn in sherry maken. Maar ook Spaanse klassiekers zoals patatas bravas en flan Catalan. Een ding is alvast zeker: met José Polonio ben je snel in vakantiestemming.

Midden-Oosterse keuken

Merijn Tol, is actief als kok, culinair schrijver en foodstylist. Haar liefde voor eten begon in haar ouderlijk huis. Daar werd niet bepaald standaard 'Hollands' gegeten, maar met veel groenten en kruiden uit eigen tuin. Merijn reist vaak door het Midden-Oosten en werd daar verliefd op de lokale keuken. Samen met Nadia Zerouali is ze auteur van enkele bekroonde boeken over de Arabisch-mediterrane keuken. In 'De Wereldkeuken' zorgt Merijn voor een goed gevulde Mezze-tafel!

Extra afleveringen online

Het volledige verhaal van een keuken van een land of streek kan natuurlijk niet zomaar samengevat worden in 1 aflevering. Daarom biedt njam! online extra afleveringen aan met meer recepten en meer verhalen. De extra afleveringen zijn vanaf 10 oktober te bekijken via de website www.njam.tv en via het YouTube-kanaal van njam!.

'De Wereldkeuken', vanaf 10 oktober elke zondag om 11.00, 16.00 en 23.00 uur op njam!.