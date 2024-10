Conrad en Cesar zetten ultiem afleidingsmanoeuvre in op laatste dag 'Celebrity Klopjacht'

Na 7 dagen van achtervolging, spanning en tactische meesterzetten nadert 'Celebrity Klopjacht' zijn finale. Wie wint deze zenuwslopende strijd? Zijn het de voortvluchtige bekende Vlamingen of slagen de speurders erin hen alsnog te vangen?

De twee overgebleven duo's, Annelien & Stephanie en Conrad & Cesar, hebben de afgelopen dagen indrukwekkend standgehouden. Maar nu staan ze voor hun grootste uitdaging: binnen 26 uur het extractiepunt bereiken. Om de exacte coördinaten van de extractie te ontvangen, moeten ze eerst een pincode onderscheppen. De speurders zetten alles op alles om de locatie van het extractiepunt te achterhalen.

Beide teams hebben een verrassende strategie bedacht om de speurders te misleiden. Conrad en Cesar zetten hun ultieme afleidingsmanoeuvre in: de felgroene Lamborghini van Conrad. Terwijl de speurders de omgeving van het extractiepunt in de gaten houden, komt de Lamborghini in actie, gevolgd door 2 busjes met de bedoeling zoveel mogelijk aandacht te trekken en verwarring te zaaien.

Lukt het hen om uit handen van de speurders te blijven en de finish te halen?

'Celebrity Klopjacht', zondag 6 oktober om 19.55 uur op Play4 en GoPlay.