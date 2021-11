Conner Rousseau & Guga Baul en An Lemmens & Ann Van Elsen in 'Code van Coppens'

Schipbreukelingen Bart Kall, Julie Van den Steen, Natalia en Jef Neve ontsnapten vorige week maar net aan de zinkende Titanic. Bijna 800.000 kijkers leefden mee met Vlaamse versies van Jack & Rose, goed voor 39% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld). Komende zondag 21 november opent het strenge Onze-Lieve-Vrouw Coppens College de deuren.

Voorbeeldige leerlingen Conner Rousseau & Guga Baul en An Lemmens & Ann Van Elsen trekken terug een schooluniform aan en laten zich met lichte tegenzin opsluiten in het spookachtige college. Vooral An en Ann stappen met een bang hart het klaslokaal binnen.

'Ik was allesbehalve een modelstudent', bekent Conner. 'Ik kon niet stilzitten en niet zwijgen en ik was ook niet zo geïnteresseerd in school.' Guga denkt daar helemaal anders over: 'Ik vond de schooltijd juist de tofste tijd. Zes jaar middelbaar was fantastisch. Ik keek altijd uit naar het examen. 's Morgens eerst een paar uurtjes een test invullen en dan twee-drie uur gaan tennissen.' An Lemmens vindt het maar niks: 'Oh nee my God, moeten wij terug naar 't school? Eih, lelijk uniform!' 'Bij u is dat nog Britney Spears', lacht Ann Van Elsen.

Het Onze-Lieve-Vrouw Coppens College was vroeger een nonnenklooster. En het schijnt dat Zuster Ursula de enige is die na al die tijd nog rondzwerft op het college. En ze heeft geen zin in pottenkijkers. De speeltijd is voorbij, tijd voor een les die de duo's nooit meer gaan vergeten. Staf en Mathias hebben er zes jaar over gedaan, maar geraken Conner, Guga, An en Ann sneller uit het college? En nog belangrijker: hebben An en Ann nog een stem nadat ze moord en brand schreeuwen wanneer ze hun grootste angsten tot leven zien komen?

'Code van Coppens', zondag 21 november om 19.55 uur bij VTM.