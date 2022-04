Concurrentie tussen singles zorgt voor eerste spanningen in 'Boer zkt Vrouw'

In de aflevering van zondag 17 april staat geitenboer Garry voor dag en dauw op. Barbara geniet ervan om even alleen te zijn met hem want de sfeer tussen de dames evolueert niet optimaal.

Barbara en Evelyn voelen immers dat Garry steeds meer toenadering zoekt tot Els, ook tijdens het shoppen. Als echte familieman stelt Garry zijn drie dames voor aan zijn mama en dochter Willeke. Hij hecht veel belang aan hun mening en zijn mama ziet haar zoon glunderen: 'Ik merk dat hij gelukkig is. Hij straalt opnieuw en dat had hij daarvoor niet meer.'

In Lommel was Elien 24u samen met Lorenz. Maar hij moet al snel uit zijn pijp komen want voor de papa van Elien is het van groot belang dat zijn toekomstige schoonzoon straks meedraait op de boerderij. Na een nachtje op hotel keren Stijn en Dries terug naar hun favoriete boerin maar Elien zit vol twijfels: 'Ik begin de voor- en nadelen van iedereen tegen elkaar op te wegen maar ik merk dat ik er niet uitkom. Ik ben niet iemand die puur op gevoel kan kiezen, ik hou er nog altijd een stukje verstand bij. Maar nu word ik helemaal uit mijn natuurlijke positie gegooid. Normaal weet ik wat ik wil en ga ik ervoor, en nu begin ik te twijfelen en dat is niet 'typisch Elien'.' Ze bespreekt haar twijfels met haar ouders.

Terwijl Carole zich in Gingelom ontfermt over een klant, grijpt boer Kim de kans om opnieuw met Ginny te zijn. 'Ginny kan je omschrijven als stille waters, diepe gronden en dat is wel iets dat me nieuwsgierig maakt', klinkt het. De mama van Kim organiseert een gezellige barbecue met de ganse familie want ze kijken er allen naar uit om kennis te maken met de 3 meisjes.

De voorbije dagen liet Titjana uitschijnen dat het leven op de ranch in Westerlo niet helemaal haar ding is en op de barbecue liet ze niet de beste indruk achter op de mama van William. Zij gaf haar zoon de goede raad om verder uit te zoeken wie Titjana eigenlijk is. En omgekeerd wil ook Titjana meer duidelijkheid. Na hun gesprek beseft William dat hij meer open moet zijn over zijn gevoelens. Daarom neemt hij nu Bapke even apart, want ook zij wil weten waar ze staat.

In Vleteren heeft Cyriel nog niet veel aandacht gegeven aan Laura. Hij wil zijn goede wil tonen en neemt haar mee voor een ritje op de tractor. Zij polst hoe hij zich bij haar voelt: 'Ik vind je geestig en onze gesprekken zijn wel tof, maar het is niet dat ik nu al meer voel', klinkt het bij Cyriel. Het vele werk op de boerderij en 3 meisjes die zijn aandacht opeisen, dat is voor Cyriel geen evidente combinatie. Daarom zoekt hij vandaag rust en ontspanning op en organiseert hij een boottochtje. Els en Chloë genieten van kapitein Cyriel, alleen Laura lijkt - opnieuw - een beetje uit de boot te vallen…

