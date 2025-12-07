Concentratie gezocht in 'Blind Getrouwd': Kim versus een zeer aanwezige Paulien
zondag 7 december 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025
Op maandag 8 december probeert account manager Kim een dagje rustig thuis te werken op het appartement dat ze sinds kort deelt met haar kersverse echtgenote Paulien. Probeert... want ook Paulien is thuis...
Ook nog in 'Blind Getrouwd': Ian heeft slecht nieuws voor Maïté, Ellen maakt op een jubileum kennis met Leanders - hele grote - familie, en Ziggy en Sien hebben opnieuw afgesproken.
'Blind Getrouwd', maandag 8 december om 20.35 uur op VTM en VTM GO.
Blind getrouwd op tv
Maandag 8 december 2025 om 20u40 »
Drie weken geleden gaven de koppels elkaar het jawoord. Nu ze samenwonen, leren ze elkaar steeds beter kennen, zowel in positieve als soms in wat negatievere zin. Frances komt langs met de trouwfoto's. Bij wie hangen er al gevoelens in de lucht?
Dinsdag 9 december 2025 om 16u30 »
Drie weken geleden gaven de koppels elkaar het jawoord. Nu ze samenwonen, leren ze elkaar steeds beter kennen, zowel in positieve als soms in wat negatievere zin. Frances komt langs met de trouwfoto's. Bij wie hangen er al gevoelens in de lucht?
Woensdag 10 december 2025 om 00u05 »
Drie weken geleden gaven de koppels elkaar het jawoord. Nu ze samenwonen, leren ze elkaar steeds beter kennen, zowel in positieve als soms in wat negatievere zin. Frances komt langs met de trouwfoto's. Bij wie hangen er al gevoelens in de lucht?
Woensdag 10 december 2025 om 20u40 »
Ellen neemt Leander mee op uitstap naar haar ouders. Ian is intussen op missie in het buitenland en Maité zoekt haar vriendinnen op. Nadat Frances de trouwfoto's van Paulien en Kim onthult, is het tijd voor een tweede diner party en sofagesprek.
Donderdag 11 december 2025 om 16u35 »
Ellen neemt Leander mee op uitstap naar haar ouders. Ian is intussen op missie in het buitenland en Maité zoekt haar vriendinnen op. Nadat Frances de trouwfoto's van Paulien en Kim onthult, is het tijd voor een tweede diner party en sofagesprek.
Persbericht VTM
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM