Concentratie gezocht in 'Blind Getrouwd': Kim versus een zeer aanwezige Paulien

Op maandag 8 december probeert account manager Kim een dagje rustig thuis te werken op het appartement dat ze sinds kort deelt met haar kersverse echtgenote Paulien. ​Probeert... want ook Paulien is thuis...

Ook nog in 'Blind Getrouwd': Ian heeft slecht nieuws voor Maïté, Ellen maakt op een jubileum kennis met Leanders - hele grote - familie, en Ziggy en Sien hebben opnieuw afgesproken.

Blind getrouwd op tv

Drie weken geleden gaven de koppels elkaar het jawoord. Nu ze samenwonen, leren ze elkaar steeds beter kennen, zowel in positieve als soms in wat negatievere zin. Frances komt langs met de trouwfoto's. Bij wie hangen er al gevoelens in de lucht?

Drie weken geleden gaven de koppels elkaar het jawoord. Nu ze samenwonen, leren ze elkaar steeds beter kennen, zowel in positieve als soms in wat negatievere zin. Frances komt langs met de trouwfoto's. Bij wie hangen er al gevoelens in de lucht?

Drie weken geleden gaven de koppels elkaar het jawoord. Nu ze samenwonen, leren ze elkaar steeds beter kennen, zowel in positieve als soms in wat negatievere zin. Frances komt langs met de trouwfoto's. Bij wie hangen er al gevoelens in de lucht?

Ellen neemt Leander mee op uitstap naar haar ouders. Ian is intussen op missie in het buitenland en Maité zoekt haar vriendinnen op. Nadat Frances de trouwfoto's van Paulien en Kim onthult, is het tijd voor een tweede diner party en sofagesprek.