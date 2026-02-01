Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Comedy Central in februari is de plek waar de winter grappig wordt

zondag 1 februari 2026

Februari is dé maand waarin we allemaal smachten naar een beetje kleur, warmte, plezier en — vooruit — een snufje 'love'. Terwijl België staat te bibberen, serveert Comedy Central comedy die terugbijt en maken die grauwe winterdagen ineens een stuk draaglijker: animatiestunts en puppets die de 'love'-punchlines er zonder pardon uit knallen.

DRUNK HISTORY - Seizoen 3
Vanaf maandag 2 februari | elke maandag | 22.00 uur


'Drunk History' brengt historische momenten tot leven via dronken vertellers, terwijl topacteurs hun chaotische verhalen nauwkeurig lipsyncen. Het resultaat is een onverwachte, energieke en frisse kijk op gebeurtenissen die je dacht te kennen.

UGLY AMERICANS - Stunt
Vanaf dinsdag 10 februari | dinsdag t/m donderdag | 22.45 uur

'Ugly Americans' speelt zich af in een alternatieve versie van New York, waar monsters, demonen, fantasywezens en andere ondefinieerbare levensvormen doodleuk tussen gewone burgers wonen.

JEFF DUNHAM: I’m with Cupid – Stunt
Zaterdag14 februari | 22.00 uur

Het is Valentine’s Day, dus natuurlijk duikt Jeff Dunham vol in alles wat te maken heeft met liefde, relaties en lichte irritaties. Met Walter, Bubba J, Peanut, José Jalapeño en een “nieuwe” gast Achamedes wordt romantiek een ruwe ervaring. Zoals het hoort.

DARIA IS IT FALL YET? - Premiere
Zondag 22 februari | 22.00 uur

In deze allereerste Daria‑film probeert Daria een rampzalige zomer te overleven. Ze wordt gedwongen vrijwilligerswerk te doen bij de OK To Cry Corral (ja, dat klinkt net zo als je denkt). Quinn krijgt bijles om haar kans op een party-universiteit te redden en Jane probeert haar creatieve vonk terug te vinden.

SOUTH PARK – Animatie lunch-blok
Vanaf maandag 23 februari | maandag t/m vrijdag | 13.00 uur

'South Park' heeft geen uitleg meer nodig. De scherpe, schaamteloze satire maakt de serie tijdloos: snel, brutaal en altijd verrassend. Perfect voor de lunch — één aflevering en je hebt gelachen, ge-reset en precies genoeg chaos binnengekregen om je middag weer aan te kunnen.


Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht Comedy Central/Walkie Talkie
https://www.comedycentral.nl/
Meer artikels over Comedy Central NL
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Konvooi' (Play)

Het konvooi start in Hasselt met de families Badi, Torfs, Torrekens en Lammertyn. Op weg naar Duitsland worden ze geconfronteerd met warme vlaai, een pijnlijke talentenjacht en een eerste afscheid.

'Konvooi', om 20.00 uur op Play.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 22:40
    Hotel Romantiek
    00:45
    Journaallus
  • 22:15
    Nature: the call for reconciliation
    00:40
    90 minutes
  • 22:00
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 22:05
    Schiphol Airport
    06:00
    Vegesauriërs
  • 20:00
    Darts
    00:15
    Mr. Frank Visser doet uitspraak
  • 23:05
    S.W.A.T.
    00:50
    The Big Bang Theory
  • 22:30
    Dog Day Afternoon
    00:10
    60 Days In
  • 23:05
    ER
    00:10
    Buffy the Vampire Slayer
  • 22:40
    The X-Files
    01:00
    The Golden Girls
  • 22:20
    Dealen Met Coke
    00:20
    De Tafel van Gert
  • 23:00
    Found
    01:00
    Wordt aangekondigd
  • 23:00
    Plane
    00:35
    Bar Rescue
  • 22:45
    Bake Off Vlaanderen
    00:35
    The Real Housewives of Amsterdam
  • 22:10
    A Bundle of Trouble: An Aurora Teagarden Mystery
    00:15
    Family Law
  • 23:01
    City Reports
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 22:47
    Het appartement
    00:00
    Oh What A Night
  • 23:00
    Becoming Meewis
    00:05
    Guten Appetit
  • 23:00
    Foyle's War
  • 22:55
    Below Deck Down Under
    00:15
    The Resident
  • 22:30
    NOS Studio Voetbal
    00:45
    NOS Journaal Laat
  • 22:40
    NPO Doc: De EUkraïner
    00:25
    Nieuwsuur
  • 22:40
    Poetins pionnen
    00:40
    Rundfunk: Schwalbe