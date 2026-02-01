Comedy Central in februari is de plek waar de winter grappig wordt

Februari is dé maand waarin we allemaal smachten naar een beetje kleur, warmte, plezier en — vooruit — een snufje 'love'. Terwijl België staat te bibberen, serveert Comedy Central comedy die terugbijt en maken die grauwe winterdagen ineens een stuk draaglijker: animatiestunts en puppets die de 'love'-punchlines er zonder pardon uit knallen.

DRUNK HISTORY - Seizoen 3

Vanaf maandag 2 februari | elke maandag | 22.00 uur

'Drunk History' brengt historische momenten tot leven via dronken vertellers, terwijl topacteurs hun chaotische verhalen nauwkeurig lipsyncen. Het resultaat is een onverwachte, energieke en frisse kijk op gebeurtenissen die je dacht te kennen.

UGLY AMERICANS - Stunt

Vanaf dinsdag 10 februari | dinsdag t/m donderdag | 22.45 uur

'Ugly Americans' speelt zich af in een alternatieve versie van New York, waar monsters, demonen, fantasywezens en andere ondefinieerbare levensvormen doodleuk tussen gewone burgers wonen.

JEFF DUNHAM: I’m with Cupid – Stunt

Zaterdag14 februari | 22.00 uur

Het is Valentine’s Day, dus natuurlijk duikt Jeff Dunham vol in alles wat te maken heeft met liefde, relaties en lichte irritaties. Met Walter, Bubba J, Peanut, José Jalapeño en een “nieuwe” gast Achamedes wordt romantiek een ruwe ervaring. Zoals het hoort.

DARIA IS IT FALL YET? - Premiere

Zondag 22 februari | 22.00 uur

In deze allereerste Daria‑film probeert Daria een rampzalige zomer te overleven. Ze wordt gedwongen vrijwilligerswerk te doen bij de OK To Cry Corral (ja, dat klinkt net zo als je denkt). Quinn krijgt bijles om haar kans op een party-universiteit te redden en Jane probeert haar creatieve vonk terug te vinden.

SOUTH PARK – Animatie lunch-blok

Vanaf maandag 23 februari | maandag t/m vrijdag | 13.00 uur

'South Park' heeft geen uitleg meer nodig. De scherpe, schaamteloze satire maakt de serie tijdloos: snel, brutaal en altijd verrassend. Perfect voor de lunch — één aflevering en je hebt gelachen, ge-reset en precies genoeg chaos binnengekregen om je middag weer aan te kunnen.