Coaches smeken talent Sien die 'brute' auditie brengt om in hun team te komen

De derde ronde van de Blind Auditions in 'The Voice Kids' belooft spannend te worden. De 14-jarige Sien uit Geel blaast iedereen weg met het nummer Beggin' van Måneskin en krijgt alle coaches aan het dansen.

'Dat liedje is bruut en dat vind ik wel leuk. Ik ben zelf ook een brute', lacht Sien. Ook An Lemmens is onder de indruk van Siens auditie: 'Wat voor een orkaan is dat?!' Coaches Laura Tesoro, Metejoor, K3 en Duncan Laurence zien in Sien de perfecte kandidaat en gooien alles in de strijd om haar voor hun eigen team te winnen. Tot smeken toe… 'Jij hebt de hele song gezongen wat wij willen zeggen: begging, begging, begging!', klinkt het bij Metejoor.

De 14-jarige Lize uit Antwerpen is grote fan van de reeks Lisa. Ze wordt door Maksim Stojanac met een smoesje naar de set van het programma gelokt om daar een trailer op te nemen. Maar eigenlijk wordt Lize daar door niemand minder dan Tinne Oltmans zelf verrast met een ticket voor de Blind Auditions. 'Ik weet niet wat er in mijn hoofd omging, ik was gewoon super blij!', vertelt Lize. Kan ze de coaches nu vrijdag overtuigen met haar versie van La Vie En Rose van Edith Piaf?

Ook deze talenten wagen nu vrijdag hun kans:

Julie (14, Reet) heeft al op veel podia gestaan maar nog nooit op dat van 'The Voice Kids'. Ze komt uit een muzikaal nest. Zo zong haar mama vroeger ook, speelt haar 'pappie' piano en haar opa op de blokfluit. Voor haar auditie brengt ze Mamma Mia van ABBA.

Benne (13, Heldergem) is een sportieve jongen die turnt en zingt. Met zijn deelname wil hij vooral iets bewijzen aan de wereld: 'Ik ben geboren met schisis wat wil zeggen dat mijn lip niet volledig is toegegroeid. Ik vind het speciaal dat ik hier sta want schisis-mensen lispelen soms, maar dit maakt het mij niet bepaald moeilijker om te zingen.' Haalt hij de hoge noten in het nummer Never Enough van Loren Allred?

Zita (14, Genk) waagde in 2015 ook haar kans in 'The Voice Kids' en was toen de jongste deelnemer van dat seizoen. Nu, zoveel jaar later, staat ze opnieuw op het podium met Control van Zoe Wees. De muziekmicrobe kreeg ze mee van haar papa, die vroeger deel uitmaakte van het groepje 'De Juniors'.

Karel-Lucas (9, Oud-Turnhout) is een geboren entertainer en houdt van Nederlandstalige muziek. Nu vrijdag brengt hij Als Ze Lacht van Yevgueni. Zijn fantastische fanclub met petjes en spandoeken supportert vol spanning mee aan de zijlijn bij An Lemmens, maar zijn ook de coaches fan van zijn stemgeluid?

Marthe (14, Diksmuide) is naast zingen ook veel bezig met het klimaat. Voor haar auditie koos ze voor Forever Young van Becky Hill. 'Ik vind het een mooi nummer en je leeft maar één keer, je bent maar één keer jong. Je moet er gewoon voor gaan en doen waar je zin in hebt!'

Karista (13, Deurne) komt uit een muzikaal nest. Haar mama is achtergrondzangeres geweest voor Will Tura. Ze doet auditie op Don’t Let Go van En Vogue en hoopt de coaches te doen omdraaien.

Elise (14, Hove) haar grote droom is om singer-songwriter te worden. In muziek kan ze haar gevoelens kwijt. Ze probeert de coaches in te pakken met haar gitaar en Afterglow van Ed Sheeran.

Spring-in-‘t-veld Jeanne (11, Merchtem) volgde een musicalopleiding en zingt in een groepje 'De Wamblientjes'. 'Als voorbereiding op mijn auditie ben ik vroeg gaan slapen, vroeg opgestaan en heb ik mijn crème op mijn gezicht gedaan want ik had een beetje wallen', lacht ze. Jeanne doet auditie op Drivers License van Olivia Rodrigo.

Lina (13, Linter) krijgt in de vroege uurtjes een verrassend bezoekje van 'wekker' Maksim Stojanac. 'Het was precies een droom. Ik vond het super leuk dat Maksim plots in mijn kamer stond met een ticket voor de Blind Auditions, ik heb zelfs de confetti poffer van hem bijgehouden', lacht Lina. Kan ze de coaches overtuigen met haar versie van Run To You van Whitney Houston?

Emma (13, Westmalle) doet mee aan 'The Voice Kids' omdat ze al langs iets met haar stem wil doen. Vrijdag zingt ze Dreams van Fleetwood Mac. 'Dit is een band waar ik vaak naar luister en waar ik grote fan van ben. Ik vind de zangeres echt een super coole griet.'

'The Voice Kids', vrijdag 8 april om 20.35 uur bij VTM.