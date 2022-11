Coach Mathieu gaat ijsberen met zijn kandidaten in 'The Voice van Vlaanderen'

De eerste spannende knockouts van 'The Voice van Vlaanderen' werden vrijdag afgetrapt. Vanavond ontpopt de tweede lading kandidaten zich tot ware artiesten op het podium tijdens de tweede knockouts.

Om zijn team voor te bereiden, heeft coach Mathieu een niet-alledaagse activiteit ingepland: ijsberen. 'Ik heb het een tijdje geleden ontdekt en ik ben er verknocht aan geraakt. Het gaat over ademhaling, controle krijgen over je hele lichaam en alleen met de activiteit zelf bezig zijn. In het moment zitten, is in muziek ook heel belangrijk', vertelt Mathieu. Als coach geeft hij alvast als eerste het goede voorbeeld. Maar helpt zijn teamuitstap de kandidaten ook om hun focus te bewaren tijdens de knockouts?

