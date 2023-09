Coach Coely in tranen na aangrijpend en herkenbaar verhaal in 'The Voice Kids'

De derde Blind Auditions van 'The Voice Kids', nu vrijdag 29 september om 20u35 bij VTM, beloven opnieuw een rollercoaster aan emoties te worden voor coaches Laura Tesoro, Pommelien Thijs, Metejoor en Coely.

Vol zelfvertrouwen stapt de 14-jarige Tiana (uit Vlaams-Brabant) het podium op. Ze brengt een breekbare versie van ‘Lost Without You’ van Freya Ridings. Haar stem ontroert de coaches al vanaf de eerste noot, maar het aangrijpende verhaal dat ze daarna deelt, laat niemand onberoerd. Tiana vertelt moedig over haar zware schooltijd: 'Ik had het gevoel dat ik nergens bijhoorde, ik kon bij niemand terecht, elke stoel in de klas was bezet en tijdens de middag zat ik alleen. Muziek heeft me door deze periode geholpen.' Coely herkent zich in dit verhaal en kan haar tranen niet bedwingen. 'Ik weet hoe het voelt om nergens bij te horen', klinkt het.

Ook deze talenten wagen nu vrijdag hun kans:

Binke (14, Vlaams-Brabant) is een grote fan van de zangeres Chérine, die eerder schitterde in 'The Voice van Vlaanderen'. Na het zien van deze Blind Audition, kon Binke niet anders dan zelf ook haar kans wagen. Ze gaat all-in met De Diepte van S10.

Sofian (14, Vlaams-Brabant) heeft vorig jaar al eens van het 'Voice'-avontuur geproefd en belandde in team Duncan. Hij gooit opnieuw al zijn energie in de strijd met Praying van Kesha.

Josefien (14, uit Antwerpen) waagt haar kans met het nummer Balance Ton Quoi van Angele, een nummer dat ze zorgvuldig heeft gekozen. 'Het gaat over hoe vrouwen soms onderschat worden en ik wil voor hen opkomen', klinkt het.

Abigail (14, Oost-Vlaanderen) houdt van zingen, zingen en nog eens zingen. Vorig jaar probeerde ze het ook al met een uptempo nummer, maar ze haalde helaas geen draaibeurten binnen. Nu kiest ze voor een zachte, emotionele song met De Roos van Ann Christy.

Charlotte (12, West-Vlaanderen) werd op haar verjaardagsfeestje verrast door niemand minder dan Nora Gharib, die haar een ticket gaf voor de Blind Auditions. Ze gaat ervoor met It Must Have Been Love van Roxette.

Alpha (10, Limburg) is een podiumbeest in hart en nieren. Hij zingt, danst en heeft zelfs zijn eigen bandje op school genaamd B4. Hij is vastberaden om de coaches te laten draaien met Better Off Alone van zijn idool Berre.

Sipho (13, Vlaams-Brabant) heeft een soulvolle stem die hij graag laat horen. Hij gaat voor een krachtige indruk met Lift Me Up van Rihanna, in de hoop de coaches te betoveren.

Nisa (8, Oost-Vlaanderen) is de jongste deelnemer van 'The Voice Kids' dit jaar. Ze droomt ervan om zangeres te worden en zingt de hele dag door met haar mama. Ze brengt Runaway van AURORA met een overvloed aan schattigheid en talent.

Ines (14, Oost-Vlaanderen) houdt van quality time met vrienden en familie en is een TikTok-koningin. Ze droomt al vanaf jonge leeftijd van een plek op het podium en wil iedereen wegblazen met Writing’s On The Wall van Sam Smith.

Fé (12, Oost-Vlaanderen) is een fervent shopper en werd verrast in het winkelcentrum met een ticket voor de Blind Auditions. Ze brengt Schone Schijn in de versie van #Likeme.

Louise (13, Vlaams-Brabant) heeft nog nooit voor een publiek opgetreden, zelfs niet voor haar familie. Ze is vooral bezig met dans en doet mee aan competities. Maar ook haar zangtalent blijft niet langer verborgen met Mariners Apartment Complex van Lana Del Rey.

'The Voice Kids', vrijdag 29 september om 20.35 uur bij VTM.