Club Brugge, Union en KAA Gent live op Play

Donderdagavond pikken onze Belgische vertegenwoordigers in de Europa & Conference League de draad weer op. Om 18.20 uur start Play 5 met Lugano – Club Brugge.

In onze eigen competitie loopt het stroef bij blauwzwart - de slechtste competitiestart in 40 jaar – maar in groep D van de Conference League zitten ze met een 4 op 6 wel gewoon op schema. Morgen trekt Club Brugge naar Genève, waar FC Lugano z’n Europese thuiswedstrijden speelt. ​

Het commentaar bij deze wedstrijd komt van Philippe Crols en Geert De Vlieger. De analyse in de studio van Bart Raes, Bob Peeters en Jacky Mathijssen.

Meteen na afloop van deze wedstrijd verhuizen we met z’n allen - dus ook Bart Raes en zijn gasten - naar Play Sports 1, voor Union – LASK, in de Conference League.

Union blijft als leider in de Jupiler Pro League wederom verbazen, in de Europa League staan ze er met 1 op 6 iets minder goed voor. Donderdag wacht het Oostenrijkse LASK, de puntenloze hekkensluiter van groep E. Jelle Tack zit in het Lotto Park.

De fans van KAA Gent kunnen terecht op Play Sports 1. Vanaf 18.40 uur begint daar KAA Gent – Breidablik.

Breidablik is de IJslandse kampioen van 2022 en onderbreekt zijn (lange) winterstop voor een bezoekje aan Gent, met voorlopig nul Europese punten in de valies. De Buffalo ’s hebben er vier. En iedereen verwacht dat ze er daar gewoon drie bij doen.

Commentator bij KAA Gent – Breidablik is Bram Lambert.

Voor wie nog meer voetbal wil, biedt Play Sports nog interessante wedstrijden aan.

​AZ tegen Aston Villa, vanaf 18.40 uur op Play Sports 2. En om 20.55 uur is er op datzelfde kanaal Brighton tegen het zieltogende Ajax.

De belangrijkste momenten uit alle andere wedstrijden worden nog eens samengevat in het Europa & Conference League Highlights Magazine. Afspraak om 23.10 uur op Play Sports 1.

Donderdag 26 oktober 2023

Play 5, 18.20 uur: Studio LIVE, Lugano - Club Brugge

Play Sports 1, 18.40 uur: LIVE, KAA Gent - Breidablik

Play Sports 2, 18.40 uur: LIVE, AZ - Aston Villa

Play Sports 1, 20.50 uur: Studio LIVE, Union - LASK

Play Sports 2, 20.55 uur: LIVE, Brighton - Ajax

Play Sports 1, 23.05 uur: LIVE, Europa & Conference League Highlights Magazine

Vrijdag 27 oktober 2023

Go Play: Europa & Conference League Highlights Magazine