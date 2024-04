Clouseau meets Stan Van Samang meets U2 in 'Liefde voor Muziek'

Vanavond staan de songs van Clouseau centraal in 'Liefde voor Muziek'. Met 40 muzikale jaren op de teller hoeft het niet te verbazen dat Koen en Kris Wauters door hun collega's bestempeld worden als 'legendarisch', 'iconen' of 'een instituut'.

Ze grasduinden in het meest uitgebreide repertoire van dit seizoen en doen hun eigen ding met de allergrootste hits en één verborgen parel uit de Clouseau-geschiedenis.

Stan Van Samang ging op zoek naar een lied 'over respect en hoeveel mooier de wereld zou zijn als we wat liever en verdraagzamer tegen elkaar zouden zijn'. Hij vond dat in De Tegenpartij. 'Het nummer begint met één bepaalde noot, die is genoeg gespeeld en die gaan we niet doen. Al de rest wel', teast Stan, die volgens Jasper uitpakt met U2-vibes.

Bekijk De Tegenpartij van Stan Van Samang uit 'Liefde voor Muziek' hier in preview:

'Liefde voor Muziek', dinsdag om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.