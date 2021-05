Cleaner Jimmy maakt huurhuis leeg in 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen'

Maandag krijgen Jimmy en zijn team de opdracht om een huis leeg te maken dat nauwelijks acht maanden verhuurd is geweest in 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen' bij VTM 2.

Wat ze binnen én buiten aantreffen is onbegrijpelijk volgens Jimmy: 'In plaats van de vuilzakken op straat te zetten wanneer het moet, smijten ze het gewoon allemaal op een hoop op de grond. Dat is gemakzucht, dat is niet willen. Dat is de verhuurders willen treiteren.' De ravage komt van een jong gezin. 'Het is misschien erg om te zeggen, maar er zijn mensen die effectief zo leven. En zo kunnen leven. Je ziet ook dat hier kinderen gewoond hebben, dat maakt het wel erger', aldus Jimmy.

De vorige aflevering van 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen' werd ondertussen bekeken door 358.000 Vlamingen - 268.000 voor de aflevering op maandag en nog eens 90.000 voor de herhaling (live+uitgesteld). De aflevering op maandag is ook goed voor 18.1% marktaandeel in de doelgroep VVA 18-54.

'De Vuilste Jobs van Vlaanderen', maandag 3 mei om 21.40 uur bij VTM 2 en op VTM GO.