Cleaner Chantal is onder de indruk na woningbrand in 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen'

'Het ziet er heftig uit', reageert Chantal van Vip Clean wanneer ze met haar collega's de schade ziet na een woningbrand in 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen' bij VTM 2.

Het vuur ontstond terwijl de bewoners lagen te slapen. Gelukkig waren ze er snel bij en is er enkel materiële schade. ''s Nachts is er brand ontstaan in de kast, waar al ons hebben en houden ligt. Binnen de twee minuten stond de kamer vol rook. Als wij niet wakker waren geworden, stond de volgende dag in de krant: twee verkoolde lichamen, net zes maanden op pensioen. Het is heftig', aldus de bewoners.

De vorige aflevering van 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen' haalde opnieuw mooie cijfers. Ondertussen keken er al meer dan 400.000 Vlamingen naar - 283.000 voor de aflevering op maandag en nog eens 118.000 voor de herhaling (live+uitgesteld). De aflevering op maandag is ook goed voor 18.3% marktaandeel in de doelgroep VVA 18-54.

