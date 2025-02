Cindy-Louise schiet plots pijlsnel de hoogte in in 'Lift You Up'

Van een muzikale frituriste over een zingende accordeonist tot een Zuid-Afrikaanse fantasyfan: in 'Lift You Up' betreedt vanavond weer een nieuwe lichting uiteenlopende talenten de spectaculaire lift van 8 meter hoog.