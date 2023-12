Christoff vertelt openhartig over zijn coming out in 'Boer Coppens'

In 'Boer Coppens' nodigt Mathias Coppens 'de man met de mooiste glimlach van de Vlaamse showbizz en de patroonheilige van de Vlaamse muziek' uit op 'zijn' boerderij.

Christoff krijgt voor een keer een heel ander publiek voor zich en zingt voor de schapen, varkens, kippen én bijen van bioboerderij ‘Goed Ter Heule’ in Lauwe. Ondertussen laden boerin Justine en boer Wieland samen met hun kinderen de batterijen op tijdens een weekendje weg.

In een openhartig gesprek vertelt Christoff over hoe hij door een magazine gedwongen werd om voor heel Vlaanderen uit de kast te komen. 'Als hij zichzelf deze week niet out, maken we zijn carrière kapot', klonk het in een telefoontje aan Christoffs manager. 'Uiteindelijk heb ik daar heel veel mensen mee geholpen, en ben ik blij dat ik het toch gedaan heb', besluit Christoff.

Tijdens het boeren ontdekt Mathias niet alleen dat Christoff een panische angst heeft voor kippen, maar ook dat hij het woord ‘charmezanger’ ronduit haat. 'Daar kan je me echt mee kloten, door dat te zeggen. Als ze mij aankondigen als charmezanger dan ga ik het podium niet op. Ik vind dat verschrikkelijk', klinkt het. Christoff heeft het ook over zijn geloof en hoe dat versterkt werd toen hij op 11-jarige leeftijd geopereerd werd aan een hersentumor. 'De kans op succes was maar 10 procent. Maar het is allemaal goed gekomen. Dat heeft mijn geloof versterkt, ik wist dat er een mirakel gebeurd was.'

Tussen de eerlijke en openhartige babbels door, moet er natuurlijk ook gewerkt worden op de boerderij. Boer Coppens en zijn assistent-boer maken als geboren imkers de bijenkasten winterklaar, besturen de tractor alsof ze nooit iets anders gedaan hebben en maken als echte chef-koks verse appelmoes om in de hoevewinkel te verkopen. Al blijken er geen schapenherders aan Mathias en Christoff verloren te zijn gegaan…

'Boer Coppens', maandag 18 december om 20.40 uur bij VTM.