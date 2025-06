Christina De Witte terug naar Thaise roots in 'Gloria Mundi'

Christina De Witte (cartooniste Chrostin) gidst Gloria naar haar Thaïse roots. Ze verkennen het huis van haar zomervakanties. Ze snuiven de sfeer van Pattaya en Bangkok by night.

Ze bezoeken een boeddhistisch opvoedingspark en worden gezegend door een monnik. Tussendoor gaan ze welnessen en thaiboksen. Onderweg bespreken Chrostin en Gloria geloof, opvoeding en seksuele geaardheid. En het belang van een nieuw kapsel.

Christina De Witte (29) is beter bekend als de cartooniste en illustratrice Chrostin. Ze heeft een Belgische vader en een Thaïse moeder. Als kind bracht Christina de zomervakanties door in Thailand. Christina tekent als cartooniste over ‘coming of age’, zelfbeeld, identiteit, opgroeien in twee culturen, moeder-dochter relatie, vrouwenrechten, LBGTQ en mensenrechten.

'Gloria Mundi', maandag 16 juni om 20.40 uur op VRT 1.