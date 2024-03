Charlotte Timmers en Joke Emmers halen het beest in zich naar boven in 'Code van Coppens'

De broertjes Coppens laten hun fantasie weer de vrije loop in een nieuwe aflevering van 'Code van Coppens'. Charlotte Timmers, Joke Emmers, Günther Neefs en Begijn le Bleu komen terecht in het mysterieuze 'Murassig Park'.

Hun missie? Een dinosaurus tot leven brengen. En dat brengt duidelijk het beest in Charlotte en Joke naar boven. In een groot blok ijs bevindt zich een mug waarvan ze het DNA nodig hebben. 'Yes, op ijs kloppen! Female rage', roept Charlotte. Slagen ze erin een dino tot leven te brengen? En blijven ze uit zijn klauwen of eindigen ze zelf in zijn buik?

'Code van Coppens', woensdag 6 maart om 20.40 uur bij VTM.