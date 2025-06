Charlotte Adigéry trekt in 'Gloria Mundi' naar Martinique

Zangeres Charlotte Adigéry toert met Gloria op het Franse eiland Martinique, waar haar familie vandaan komt. Gloria maakt kennis met echte Caraïbische rum, danspartijen in de living en een slapende vulkaan.

Ze verdiept zich onderweg in het Franse kolonialisme en de slavernij van Charlottes Creoolse voorouders. Charlotte blikt terug op het racisme waarmee ze werd geconfronteerd, en legt uit hoe ze het in haar kunst verwerkt.

Charlotte Adigéry (34) werd geboren in Narbonne, Frankrijk. Ze groeide op in Gent en heeft Caraïbische roots: haar moeder komt uit Martinique, haar vader uit Guadeloupe. Charlotte zingt in meerdere talen, waaronder Engels, Frans en Creools. In haar teksten vertolkt ze engagement rond thema’s als vrouwenhaat, racisme en postkolonialisme, vaak verpakt met humor en dubbele bodems.

'Gloria Mundi', maandag 9 juni om 20.40 uur op VRT 1.