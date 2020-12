Chaos in de keuken bij chef Martien in Kerst met de familie Meiland

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

De familie laat zich tijdens hun vakantie onderdompelen in de Zweedse cultuur. Dat wil zeggen dat ze zelf Zweedse gehaktballetjes gaan bakken, tijdens de borrel kaviaar in een tube proeven en op bezoek gaan bij het traditionele nomadenvolk de Sami.

Ze mogen overnachten in een oude trekkershut dat verstoken is van elk comfort, dus geen elektriciteit, stromend water of centrale verwarming. Daar hopen ze het noorderlicht te kunnen zien.

Martien en Maxime duiken de keuken in om een heerlijke, typische Zweedse maaltijd klaar te maken. Maar dan loopt het plots helemaal mis.

'Oh ik heb het verkeerde pak genomen voor bij het gehakt, dit is aardappelpuree. Ik moest paneermeel hebben, wat erg!'

'Kerst met de familie Meiland', vanaf 22 december tot en met 29 december om 20.35 uur op VIJF.