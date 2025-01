Champions & Europa League Voetbal is terug bij Play Sports

Van een winterstop is er in het voetbal tegenwoordig nog nauwelijks sprake. Ook de Europese clubtoernooien trekken zich dit seizoen sneller dan ooit weer op gang. Deze week is er al opnieuw volop actie in de Champions League, Europa League en Conference League!

Dinsdag: Atalanta – Sturm Graz & Liverpool – Lille (Play Sports)

In de League Phase van de Champions League zitten we al aan de voorlaatste speeldag. Atalanta krijgt dinsdag een mooie kans om dichter bij de top acht te komen en zich rechtstreeks te kwalificeren voor de achtste finales. De ploeg van Charles De Ketelaere ontvangt in Bergamo het bescheiden Sturm Graz. De Oostenrijkers verzamelden tot nu toe slechts drie punten en zijn bijna Europees uitgespeeld. Bram Lambert geeft commentaar bij dit duel.

Later op de avond speelt Liverpool thuis tegen Lille. De Reds van Arne Slot hebben tot nu toe een foutloos parcours afgelegd en kunnen zich dinsdag verzekeren van een plaats in de achtste finales. Lille is echter geen hapklare brok: de Fransen staan nog net in de top acht en versloegen eerder al Real én Atletico Madrid. Filip Joos volgt de actie op Anfield en kijkt of Lille opnieuw kan stunten.

In de Play Sports-studio ontvangt Bart Raes analisten Bob Peeters en Olivier Deschacht.

Woensdag: RB Leipzig – Sporting Club & Feyenoord – Bayern München (Play Sports)

Woensdag begint met de grootste teleurstelling van deze League Phase: RB Leipzig. De ambitieuze Duitse club is een van de drie teams zonder punten in deze vernieuwde Champions League. Europees doorstoten zit er voor Loïs Openda en co niet meer in, maar de eer kan nog gered worden, bijvoorbeeld tegen Sporting Club. Het team van Zeno Debast zit al aan zijn derde trainer van het seizoen en heeft waarschijnlijk nog één punt nodig om de tussenronde te bereiken. Philippe Crols verzorgt het commentaar.

De absolute topper van de avond is Feyenoord tegen Bayern München. Het Bayern van Vincent Kompany mikt op een plek in de top acht en moet daarvoor winnen in Rotterdam. Feyenoord heeft op zijn beurt nog punten nodig om de tussenronde te bereiken. Hoogspanning in de Kuip! Jelle Tack voorziet het commentaar.

Dennis Xhaët heeft woensdag de sleutels van de Play Sports-studio in handen. Hein Vanhaezebrouck en Frank Boeckx schuiven aan voor het betere analysewerk.

Donderdag: Viktoria Pilsen – Anderlecht & Union – Braga (Play 6)

Op donderdag staan de schijnwerpers bij Play 6 traditiegetrouw op de Belgische teams. In de vooravond ontvangt Gilles De Coster zijn analisten Hein Vanhaezebrouck en Bob Peeters. Ook gewezen Antwerp-speler Ritchie De Laet krijgt een plaats in de zetel. Datzelfde geldt uiteraard voor Carl Dircksens.

Eerst kijkt het gezelschap naar Viktoria Pilsen – Anderlecht, waar de Brusselaars de kans krijgen om zich rechtstreeks te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League. Bart Raes geeft commentaar bij dat duel. Later op de avond probeert Union een optie te nemen op kwalificatie voor de tussenronde. De ploeg van Sébastien Pocognoli ontvangt het Portugese Braga. Philippe Crols geeft commentaar.

Behalve alle bovenstaande wedstrijden zie je deze week nog meer topvoetbal op Play Sports. Op dinsdag is er de zuiderse clash tussen Barcelona en Benfica, en staat Atletico Madrid met het mes op de keel tegen Leverkusen. Een dag later heeft ook Real Madrid niet al te veel marge tegen Salzburg. En op donderdag gaat Philippe Clement in de Europa League met zijn Rangers op bezoek bij Manchester United.

En voor wie echt niks wil missen, sluit Play Sports elke voetbaldag af met een highlightsmagazine!

Dinsdag 21 januari 2025:

Play Sports 1, 16u25: Europa League LIVE, Galatasaray - Dynamo Kiev

Play Sports 4, 17u40: Europa & Conference League Magazine

Play Sports 4, 18u05: Champions League Magazine

Play Sports 4, 18u30: Champions League Studio LIVE, Atalanta - Sturm Graz

Play Sports 5, 18u35: Champions League LIVE, Monaco - Aston Villa

Play Sports 4, 20u45: Champions League Studio LIVE, Liverpool - Lille

Play Sports 5, 20u50: Champions League LIVE, Benfica - Barcelona

Play Sports Golf, 20u50: Champions League LIVE, Atletico - Leverkusen

Play Sports 7, 20u50: Champions League LIVE, Bologna - Dortmund

Play Sports 2, 20u50: Champions League LIVE, Rode Ster - PSV

Play Sports 3, 20u50: Champions League LIVE, Slovan Bratislava - Stuttgart

Woensdag 22 januari 2025:

Play Sports 4, 18u30: Champions League Studio LIVE, Leipzig - Sporting

Play Sports 5, 18u35: Champions League LIVE, Shakhtar - Brest

Play Sports 4, 20u45: Champions League Studio LIVE, Feyenoord - Bayern

Play Sports 5, 20u50: Champions League LIVE, Real Madrid - Salzburg

Play Sports Golf, 20u50: Champions League LIVE, Milan - Girona

Play Sports 7, 20u50: Champions League LIVE, Arsenal - Dinamo Zagreb

Play Sports 2, 20u50: Champions League LIVE, Sparta Praag - Inter

Play Sports 3, 20u50: Champions League LIVE, Celtic - Young Boys

Donderdag 23 januari 2025:

Play 6, 18u10: Europa League Studio LIVE, Viktoria Pilsen - Anderlecht

Play Sports 1, 18u15: Europa & Conference League Magazine

Play Sports 1, 18u40: Europa League LIVE, Fenerbahce - Lyon

Play Sports 2, 18u40: Europa League LIVE, Viktoria Pilsen - Anderlecht

Play Sports 3, 18u40: ​ Europa League LIVE, Hoffenheim - Tottenham

Play 6, 20u40: Europa League Studio LIVE, Union - Braga

Play Sports 1, 20u55: Europa League LIVE, Lazio - Sociedad

Play Sports 2, 20u55: Europa League LIVE, Union - Braga

Play Sports 3, 20u55: Europa League LIVE, Man. United - Rangers

Play Sports 1, 23u30: Europa League Highlights